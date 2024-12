Non rinnovi e vai a giocare per la salvezza, gratis: scaricato da Fonseca e società | I tifosi esultano

I tifosi non potevano sperare in una notizia migliore: Fonseca lo boccia definitivamente, non rinnova e va via gratis

Manca pochissimo, siamo agli sgoccioli di questo 2024. Le squadre saranno impegnate nelle ultime partite, prima di iniziare il nuovo anno ed immergersi nel mese di Gennaio, periodo in cui sarà aperta la sessione di calciomercato invernale.

Chi cercherà di essere protagonista di questa finestra è il Milan di Paulo Fonseca. Data la poca continuità e l’insufficienza di alcuni reparti, l’allenatore portoghese vuole cercare di rinforzare la rosa insieme alla dirigenza rossonera.

Non è ancora cominciata ma si vocifera una sessione molto vivace. Inizierà il 2 gennaio, a pochi giorni dalle feste Natalizie ed a sorpresa terminerà il 3 febbraio e non più il 31 Gennaio, come riportato da Gianluca Di Marzio.

L’obiettivo primario dei rossoneri è acquistare un mediano che possa far rifiatare Fofana. Un rinforzo che dovrà aggregarsi alla squadra a prescindere dal rientro di Bennacer, che deve ancora totalmente riprendersi dall’infortunio e avrà la Coppa d’Africa da disputare.

In uscita

Con Francesco Camarda oramai pienamente integrato in prima squadra, il Diavolo vorrebbe cedere Luka Jovic. Nonostante gli sia stata associata la numero 9 ad inizio stagione, Fonseca non ha intenzione di puntare su di lui, motivo per cui il Milan proverà a far cassa.

Al serbo si aggiungerebbe Fode Ballo Tourè. Il senegalese, rientrato dal prestito al Fulham, è stato messo fuori rosa già da Giugno. Una situazione messa in chiaro da Zlatan Ibrahimovic anche per Divock Origi, integrandoli entrambi al Milan Futuro. Resta incerto il destino di entrambi, tranne di un altro profilo, che lascerà certamente al termine del campionato.

Bocciatura confermata

La notizia ha creato stupore dato che è arrivato lo scorso Gennaio. Si tratta di Filippo Terracciano, prelevato a 5 milioni di euro dall’Hellas Verona, che però sta totalmente deludendo le aspettative. I rossoneri vorrebbero cederlo, non ritenendolo il sostituto adatto di Theo Hernandez, con l’Empoli tornato alla carica dopo il rifiuto ricevuto dal calciatore nei mesi estivi.

Gli azzurri sono in ottima forma. Sono stati protagonisti di un ottimo avvio in Serie A e si sono qualificati ai Quarti di finale di Coppa Italia battendo la Fiorentina. Il Ds Gemmi ha già avuto contatti con l’entourage del classe 2003, sta a Terracciano valutare la sua posizione e capire se vuole ancora lottare per ottenere più minuti con la maglia rossonera o andare sul sicuro trasferendosi nella squadra toscana.