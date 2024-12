Dobbiamo vendere: nuova trattativa per la cessione | Cardinale molla il Milan a sorpresa

La notizia piomba come un fulmine a ciel sereno: Cardinale è pronto a lasciare il Milan, la trattativa è stata già avviata

In maniera totalmente inaspettata, le prime pagine delle più importanti testate giornalistiche e le più famose pagine web, vengono inondate da un’incredibile notizia. Il Milan sembra pronto all’ennesimo cambio di proprietà, impronosticabile dato i progetti futuri che c’erano in ballo.

Si parlava del nuovo Stadio, con l’acquisto del terreno a San Donato una volta archiviata la pratica rinnovo di San Siro, si vociferava la costruzione di un nuovo centro di allenamento ma il tutto sembra essere sfumato da un momento all’altro.

Tanta ambizione, tanta progettualità dall’arrivo degli statunitensi, che però nascondevano tanti problemi. Con il passare del tempo stanno venendo tutti a galla e sembrano più seri del previsto, tanto da portare inevitabilmente altri cambiamenti all’ambiente rossonero.

Il futuro del club italiano con più trofei europei vinti può non essere più accostato a RedBird. Il “Capitano” del Milan sembrava stesse risollevando la Nave e la ciurma anno dopo anno, facendo sognare nuovamente i tifosi ma la realtà è che è in procinto di abbandonarla.

Debito enorme

Adesso più che mai si parla di cessione, perchè sembrerebbe che Gerry Cardinale, attuale proprietario del Diavolo, non riesca a risarcire il debito entro i tempi pattuiti. Da accordi dovrebbe restituire circa 690 milioni di euro entro l’agosto del 2025, un debito ancora molto elevato.

Acquistò la società nel 2022 per 1.2 mliardi, di cui 650 investiti ed i restanti acquisiti tramite un vendor loan con Elliott. Ad oggi è quasi impossibile che riesca a saldare in tempo, per quanto la società registri ogni anno un bilancio positivo e stia aumentando costantemente il suo valore.

Modalità d’acquisto

Nell’ambito delle operazioni di acquisizione societaria, il vendor loan non è altro che un finanziamento. Il venditore di azioni o quote aiuta l’acquirente stesso, finanziandogli parte della somma totale re-investendo parte del prezzo ottenuto. In parole povere ciò significa che Cardinale non è ancora al 100% proprietario dei rossoneri.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ha volontà di diventarlo quanto prima ma devono cambiare le condizioni. Essendo inattuabile pagare tutto entro il prossimo anno ha in intenzione di concretizzare una proroga fino al 2028, che deve essere però accettata dal fondo Elliott. Essendo il Milan un club conosciuto in tutto il mondo, la situazione sta venendo seguita anche all’estero. Anche gli sceicchi dell’Arabia Saudita e del Qatar sono interessati, non solo il grande imprenditore degli Stati Uniti, per cui il futuro del Milan è tutto da scrivere.