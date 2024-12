Calciomercato Inter | Arnautovic in bilico: ci prova un club di A

Calciomercato Inter – Si fanno sempre più insistenti le voci di mercato che vorrebbero Marko Arnautovic lontano dall’Inter. L’attaccante austriaco, arrivato nell’estate 2023 dal Bologna, non sta trovando lo spazio desiderato con Simone Inzaghi. Anche nell’ultima sfida persa contro il Bayer Leverkusen, Arnautovic è stato impiegato per soli otto minuti, un segnale chiaro della sua attuale posizione nelle gerarchie nerazzurre.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore starebbe valutando un’uscita già nel mercato di gennaio. Tra i club interessati c’è il Torino, deciso a rinforzare l’attacco dopo il grave infortunio di Duvan Zapata, out per il resto della stagione.

Calciomercato Inter, il Torino fa sul serio: tutto su Arnautovic

Il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, è al lavoro per portare Arnautovic a Torino. L’austriaco è considerato il profilo ideale per dare esperienza e leadership al reparto offensivo. Nonostante l’ingaggio piuttosto elevato e fuori portato per il club piemontese – circa 3,5 milioni di euro annui all’Inter – il club granata sarebbe disposto a offrire un contratto che copra i restanti sei mesi della stagione e la prossima, per una cifra intorno ai 2,7 milioni.