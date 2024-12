Calciomercato Inter, è scontro con il Milan per un obiettivo: le ultime (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse) (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)

L’Inter è molto attiva nel calciomercato e per il centrocampo ha messo nel mirino un giocatore giovane, italiano e che milita in Serie A: Samuele Ricci. I nerazzurri devono però superare la concorrenza del Milan, ecco le ultime notizie.

Calciomercato Inter, Ricci è un obiettivo reale per il centrocampo

I nerazzurri saranno impegnati questa sera nella delicata sfida di Champions con il Bayer Leverkusen, una partita che potrebbe proiettare gli uomini di Simone Inzaghi in vetta alla classifica. Nonostante questo, la dirigenza continua a pensare anche al calciomercato e a come puntellare la rosa.

Non è certo un mistero che uno degli obiettivi di mercato sia Samuele Ricci, giovane centrocampista del Torino già nel giro della Nazionale e con grandissime prospettive. Marotta vorrebbe assicurarselo per la sessione estiva, in modo da averlo a disposizione per la prossima stagione, ma non sarà affatto semplice.

Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti e per questo motivo è finito nelle grinfie anche del Milan, alla ricerca di un modo per rinforzare il centrocampo. Bennacer non dà certezze e le rotazioni non sono poi così molte. Inoltre, nella mediana rossonera manca ancora un pizzico di qualità e Ricci sembra essere l’uomo giusto per poterla portare. Insomma, rischia di scatenarsi un vero e proprio derby di mercato attorno al giocatore granata, staremo a vedere chi la spunterà.

Mercato Inter: piace anche Belhayane, ma c’è la Lazio

Per il centrocampo, Ricci non è l’unico nome in lista, infatti rimanendo in Serie A i meneghini sono interessati anche a Belahyane del Verona. Un profilo che ha caratteristiche diverse rispetto all’italiano, ma in forte ascesa e con un futuro ancora tutto da scrivere. Sul giocatore degli Scaligeri, però, c’è anche la Lazio che vorrebbe mettere in piedi al più presto una trattativa.