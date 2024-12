Calciomercato Inter, per la fascia è forte l'interesse per Dorgu: le ultime (Credit Image: Giovanni Evangelista/LaPresse)-interdipendenza.net

L’Inter continua a pensare al calciomercato in entrata per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Per le fasce un giocatore interessa in modo particolare: Patrick Dorgu. C’è però molta concorrenza, ecco le ultime sull’operazione.

Calciomercato Inter, per Dorgu c’è molta concorrenza: il punto

Simone Inzaghi non può che essere soddisfatto e felice della rosa che ha a disposizione, ma lui come la dirigenza sa che si può fare di più e l’occasione arriva sempre nel mercato. L’obiettivo è quello di proseguire il ciclo vincente senza rifondare da zero e per farlo bisogna sostituire le giuste pedine in modo molto oculato.

In Serie A c’è un giocatore che in questo avvio di campionato si sta mettendo in mostra nonostante le difficoltà della sua squadra: Patrick Dorgu. L’esterno sta impressionando per la sua capacità di agire su tutta la corsia e per la sua utilità in tutte le fasi di gioco.

Non è strano dunque che anche Marotta gli abbia messo gli occhi addosso, ma per sfortuna dell’Inter la dirigenza nerazzurra non è l’unica ad apprezzarlo. Il Napoli ci crede moltissimo e sarebbe pronto a un sacrificio pur di accaparrarselo, mentre la Juventus osserva alla finestra.

I nerazzurri dovranno fare uno sforzo economico non indifferente, ma è anche e soprattutto su questi profili che è giusto puntare per ringiovanire la rosa senza perdere qualità.

Mercato Inter: Dorgu è un affare, ma il Napoli è in testa

Se l’Inter vorrà accaparrarsi Patrick Dorgu dovrà accelerare i tempi, perché il Napoli sembra deciso a investire molto su di lui, al punto di sacrificare Simeone nel prossimo mercato. L’esterno del Lecce offre moltissime soluzioni: gioca a destra, a sinistra, come terzino, esterno a tutta fascia e anche in una posizione più offensiva.

Insomma, un giocatore completo che non ha ancora mostrato tutto il suo talento, su di lui rischia di scatenarsi un’asta.