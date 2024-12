Calciomercato Inter, missione in Sudamerica: colpo alla Lautaro Martinez

Calciomercato Inter – Grazie alla recente spedizione in Sudamerica di Dario Baccin, l’Inter ha ampliato la propria lista degli obiettivi di mercato, puntando nuovi talenti emergenti. Tra questi, secondo quanto riportato dal portale argentino Doble Amarilla, c’è un giovane difensore del Racing de Avellaneda, lo stesso club da cui i nerazzurri acquistarono Lautaro Martinez nell’estate del 2018.

Chi è Marco Di Cesare

Il nome finito sul taccuino dell’Inter è quello di Marco Di Cesare, difensore centrale classe 2002. Il giocatore è già stato accostato in passato a club europei come Udinese, Lipsia e Roma, ma ora sembra essere entrato nel radar dei nerazzurri per la prossima stagione. L’interesse dell’Inter potrebbe essere favorito dai rapporti cordiali che storicamente intercorrono tra il club di Milano e quello di Avellaneda.

La clausola rescissoria e i contatti

Di Cesare è legato al Racing de Avellaneda da una clausola rescissoria fissata a 13 milioni di euro, destinata a salire automaticamente a 15 milioni di euro nel 2025. Stando alle informazioni diffuse, l’Inter avrebbe già chiesto dettagli al club argentino e avviato i primi contatti con l’agente del giocatore.

Un possibile colpo in prospettiva

L’interesse per Marco Di Cesare conferma la strategia dell’Inter di investire su giovani talenti dal potenziale internazionale. La presenza di Baccin in Sudamerica potrebbe dunque rivelarsi decisiva per un’operazione che andrebbe a rafforzare il reparto difensivo in prospettiva futura.