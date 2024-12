Inter, verso il Bayer Leverkusen: uno resta in dubbio

Dopo il successo in campionato contro il Parma, l’Inter si prepara all’impegno contro il Bayer Leverkusen in programma martedì sera e valido per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. Un’occasione importante per i nerazzurri, che in caso di vittoria potrebbero ufficiosamente blindare il passaggio agli ottavi di finale della competizione.

Archiviata la convincente vittoria di venerdì contro il Parma e che ha rilanciato i nerazzurri in Serie A, la formazione di Simone Inzaghi si prepara alla sfida di Champions League di martedì contro i tedeschi del Bayer Leverkusen. Un match complicato contro i Campioni di Germania in carica, ma che può valere davvero tanto per il futuro europeo della squadra.

Inter, focus sul Bayer Leverkusen: squadra al completo a parte Pavard. Acerbi resta in dubbio

L’Inter è attualmente seconda nella classifica generale di Champions League a quota 13 punti e frutto di 1 pareggio e 4 vittorie. La quota per la qualificazione diretta tra le prime otto è vicina, ma serve ancora qualcosa e la difficile trasferta alla Bay Arena contro la formazione di Xabi Alonso che nella scorsa stagione ha dominato il calcio in Germania, può regalare quei punti che potrebbero essere decisivi.

Contro il Parma Mister Inzaghi ha optato per i titolarissimi e senza pensare alla Champions ed è presumibile che per martedì ci possa essere qualche cambio di formazione, con il pensiero ovviamente rivolto anche alla partita in programma tra due lunedì contro la Lazio all’Olimpico. Pochi problemi dal punto di vista della rosa per i nerazzurri, che sono sicuri di dover fare a meno di Benjamin Pavard con il centrale francese che rientrerà solo a fine dicembre e aspettano buone nuove sulle condizioni di Francesco Acerbi.

Acerbi verso il recupero, ma per il Bayer vige la prudenza

Il difensore italiano è fermo ormai da due settimane dallo scorso 23 novembre e dall’infortunio alla coscia destra rimediato contro il Verona. Il totale recupero del centrale procede bene e da qualche giorno (anche prima della gara con la Fiorentina) Acerbi è tornato a lavorare in gruppo. Ma il classe 1988 potrebbe comunque non esserci contro il Bayer Leverkusen, con Inzaghi che non vorrebbe rischiare inutili ricadute e farlo rientrare al pieno delle possibilità per il prossimo big match di campionato contro la Lazio.