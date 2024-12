Inter-Parma 3-1, tris nerazzurro a San Siro

L’Inter vince 3-1 contro il Parma nel match valido per la quindicesima giornata di campionato e sale a quota 31 punti in classifica, portandosi momentaneamente a -1 dal primo posto del Napoli. Partita dominata dai nerazzurri, che la sbloccano nel primo tempo con Dimarco e poi dilagano nella ripresa con Barella e Marcus Thuram. Di Darmian la sfortunata autorete che firma il gol per i ducali.

L’Inter riparte dopo il rinvio di Firenze e riprende a macinare punti in campionato. Una buona prova per la squadra di Simone Inzaghi, che crea tanto e domina un buon Parma venuto a fare la sua partita a San Siro. Un match con molti episodi e con ben due rigori assegnati e poi annullati ai nerazzurri dopo revisione VAR.

Primi minuti di partita che offrono già un tema tattico abbastanza chiaro. L’Inter cerca di gestire il possesso palla contro un Parma compatto e che cerca di creare pericoli a palla recuperata grazie ad un buon pressing offensivo o sfruttando errori in costruzione della squadra nerazzurra.

Dimarco apre le danze. L’Inter torna a fare buon gioco. Qualche rischio nelle ripartenze degli ospiti

Minuto 8 calcio di rigore per l’Inter: Dimarco imbuca per Lautaro Martinez che viene steso da Keita. Da revisione VAR però il penalty viene rettificato in una punizione dal limite. Nerazzurri in controllo e che trovano spazio soprattutto in mediana, con il Parma che pressa in maniera decisa con il suo quartetto d’attacco ma che lascia scoperta la zona centrale. Al 17′ occasione per l’Inter con Dumfries che riceve ed entra in area dalla destra e stampa la palla sulla traversa. Partita che tarda ad accendersi, con l’Inter che controlla il pallone ma va sotto ritmo e con poca intensità nei meccanismi di gioco. Minuto 21 occasione per l’Inter con Mkhitaryan che parte in progressione centrale e si incunea in area: destro piazzato che esce di poco.

Minuto 25 ancora Inter vicina al gol. Dimarco sfonda a sinistra, la difesa del Parma respinge male e va nella disponibilità di Lautaro che però sbaglia clamorosamente il tap-in a porta vuota. Minuto 27 il Parma risponde: brutto pallone perso da Barella, che lancia il contropiede di Sohm. Il centrocampista serve Cancellieri che scarica il mancino su cui Sommer deve intervenire in corner. Al 40′ l’Inter passa in vantaggio. Mkhitaryan riesce a servire in area Dimarco, magia sul controllo dell’esterno italiano che la ferma col tacco di sinistro e poi piazza il destro a battere Suzuki. 1-0 per i nerazzurri. Primo tempo che si chiude col vantaggio minimo per l’Inter sul Parma.

Un secondo tempo di dominio. Ma Lautaro resta a secco nonostante le occasioni

Al 55′ del secondo tempo l’Inter raddoppia. Lancio clamoroso di Mkhitaryan che libera in campo aperto Barella. Il centrocampista italiano avanza verso l’area, scarta Valeri e col destro deposita in rete. Gol convalidato dopo un lungo consulto VAR per valutare il possibile tocco di Lautaro ad inizio azione (che si trovava in fuorigioco). Minuto 58 e l’Inter sfiora il tris: combinazione mancina tra Mkhitaryan e Bastoni, cross a centro area quasi a botta sicura per Lautaro che va di testa ma si fa neutralizzare da Suzuki. Sull’azione successiva ripartenza pericolosa del Parma in campo aperto, con i ducali che vanno al tiro con Cancellieri che però manda a lato.

Al 67′ l’Inter chiude la partita col 3-0. Corner dalla destra battuto dalla destra da Calhanoglu, spizzata di Bisseck per il tocco sottoporta di Marcus Thuram che trafigge Suzuki. Decimo gol in campionato per l’attaccante francese. Minuto 70 e triplo cambio per i nerazzurri: fuori Calhanoglu, Dimarco e Thuram e dentro Asllani, Buchanan e Correa. Minuto 74 Lautaro sbaglia ancora: imbucata di Correa per il 10, che tutto solo davanti a Suzuki manda a lato con un tocco di destro. Altro cambio Inter con Bastoni che lascia il posto a Darmian, e con Bisseck che si sposta sul lato sinistro della difesa nerazzurra.

Minuto 81 e il Parma trova il gol. Disattenzione della difesa dell’Inter che si lascia scoperta centralmente e permette l’imbucata per Man, che coglie poi la deviazione sfortunata di Darmian che batte Sommer per il 3-1. All’84’ calcio di rigore per l’Inter: Lautaro viene agganciato da Hajnaut e Abisso fischia il penalty. Ma per la seconda volta in serata, il rigore viene tolto dopo revisione VAR in assenza di un tocco sul Capitano nerazzurro. Ultimo cambio Inter in pieno recupero con Palacios al posto di Bisseck. Con un po’ di sofferenza finale e di calo fisico, l’Inter vince 3-1 contro il Parma e riprende la sua corsa in campionato.