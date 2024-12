Inter-Parma, Inzaghi: “Abbiamo approcciato nel modo giusto”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 3-1 dell’Inter sul Parma, nel match valido per la quindicesima giornata di campionato.

Una bella e convincente Inter batte il Parma e riprende la sua corsa in campionato, protandosi momentaneamente a -1 dal primo posto in classifica. 3-1 ai ducali e nerazzurri che ritrovano gioco e fiducia e con il solo lato negativo del gol subito per autorete. Di seguito tutte le dichiarazioni del Mister nerazzurro.

Inter-Parma, le parole di Inzaghi: “Sono contento dei ragazzi, hanno approcciato nel migliore dei modi. Lautaro deve continuare così. Mondiale per club? Soddisfazione per il lavoro di questi anni”

“Thuram è stato bravo ad attaccare il secondo palo sul suo gol. Ma aldilà di questo, i ragazzi sono stati molto bravi. Il Parma è un’ottima squadra che in trasferta aveva perso solo col Napoli. Sapevamo di dover interpretare la partita nel modo giusto e l’abbiamo fatto sia nel primo che nel secondo tempo, facendo tutto nel modo giusto“.

“Penso che l’unico neo è non aver fatto più gol. Abbiamo fatto due grandi gol con Dimarco e Barella. Lautaro deve continuare come ha fatto. Sono contento di come ha fatto, mi dispiace che non ha segnato ma sono soddisfatto. Mi spiace per il gol che abbiamo preso, perché non lo meritavamo per come siamo rimasti in campo per tutta la partita“.

“Con Darmian stavamo parlando dell’autogol… Era arrabbiato per l’episodio. Ma l’errore è partito a monte nell’azione e lui non ha colpe“.

“Se devo essere sincero io trovo Barella un gicoatore straordinario. L’anno scorso ha fatto una stagione con meno gol, ma è dove l’ho preferito di più rispetto ai tre anni e mezzo in cui l’ho avuto e in cui sono stato comunque molto contento“.

“Chiaramente cercheremo di fare il massimo nel Mondiale per Club, E mi è venuto in mente il percorso che abbiamo fatto in questi tre anni e mezzo per essere arrivati al Mondiale. Una grande soddisfazione da condividere con società, giocatori, tifosi e il mio staff. Da dove eravamo partiti è un premio per il lavoro di tutti in questi anni che sono stati molto intensi“.

“Correa sta molto bene e sta lavorando bene. Lui è tornato il giocatore che conoscevamo. Deve continuare così, sa che la concorrenza è alta e anche taremi e Arnautovic meritavamo di entrare oggi. Sta bene negli allenamenti e deve continuare cosi“.