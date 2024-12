Alessandro Bastoni è stato sostituito durante Inter-Parma a causa di un lieve infortunio. Le sue condizioni preoccupano i tifosi dell’Inter, ecco come sta il difensore nerazzurro.

Infortunio Bastoni, le sue condizioni

L’Inter domina una partita alla vigilia considerata molto difficile con il Parma e vince 3-1. La 15^ giornata di Serie A è stata dunque molto importante, perché ha sancito una volta in più che i nerazzurri possono lottare per lo Scudetto.

Una serata quasi perfetta, macchiata dalla sostituzione al 75′ di Alessandro Bastoni che sembra avere accusato un lieve infortunio. Il difensore della Nazionale ha sentito un lieve fastidio ai flessori della coscia ed è stato quindi tolto dal campo.

Ad ogni modo non dovrebbe essere nulla di grave, Simone Inzaghi ha deciso di concedergli un po’ di riposo in via precauzionale prima che la situazione potesse aggravarsi. Bastoni dovrebbe essere regolarmente a disposizione per le prossime partite, anche se le sue condizioni verranno ovviamente monitorate nelle prossime ore.

Al suo posto è entrato Darmian, mentre Carlos Augusto è rimasto seduto in panchina. Il tecnico piacentino ha deciso di non rischiarlo, nonostante il suo recupero fosse già completo.

La partita di Bastoni con il Parma

Nei 75 minuti di gioco in cui è stato impiegato, cioè quelli prima dell’infortunio, Bastoni ha offerto una prestazione gigantesca. Dominatore nella sua area, non ha concesso nulla agli avversari e ha condotto palla con la consueta personalità.

Nella parte sinistra del campo, la sua sinergia con Dimarco è proficua e funzionale e non di rado si ritrova nella trequarti avversaria a giocare palla. Ormai è diventato un difensore totale e la difesa a tre lo valorizza molto. Simone Inzaghi sa che può contare su di lui, per il presente e per il futuro, ora non deve però perdere lui e i suoi compagni di reparto nel mercato.