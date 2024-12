Dimarco decisivo in Inter-Parma: ecco perché è un top dei nerazzurri (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

Nella netta vittoria dell’Inter con il Parma un giocatore si è messo particolarmente in risalto: Federico Dimarco. Ecco perché è un top dell’Inter e uno dei migliori esterni mancini di tutta Europa.

Dimarco è il vero gioiello dell’Inter, Inzaghi se lo gode

Sono passati 6 anni da quando Dimarco con una bordata da fuori trafiggeva Handanovic proprio indossando la maglia del Parma. Ieri sera, con la casacca opposta, ha trovato un nuovo, ennesimo grande gol e ha dimostrato ancora una volta di essere l’arma in più della fase offensiva dei nerazzurri.

Anni di duro lavoro, di umiltà e di crescita culminati nel prodotto che tutti noi possiamo ammirare oggi. Un esterno mancino totale, in grado di difendere e di attaccare con la stessa efficacia e ora è insostituibile nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Nel 3-5-2 ha trovato la sua comfort zone, ma il suo modo d’interpretare il ruolo di quinto di difesa è unico, almeno in Italia. Costruisce la manovra, si propone sulla trequarti offensiva e arriva al cross e al tiro con la stessa facilità, insomma, non ha nulla da invidiare alle ali del 4-3-3 in tema di pericolosità. In campionato ha già trovato 2 gol e 1 assist, non male come bottino, ma a sorprendere ancora di più è la sua costanza di rendimento.

Mercato Inter, è prioritario trattenerlo

Le sue qualità e le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti, motivo per cui è lecito aspettarsi l’assalto di qualche top club nel prossimo calciomercato estivo. In questo momento, però, non è assolutamente un giocatore sacrificabile, anzi, è l’elemento cardine da cui ripartire assieme a Barella e Bastoni.

Un blocco azzurro che non potrà essere utilizzato per fare cassa, anche se le sirene estere arriveranno e saranno fortissime, come quelle per Bisseck. Staremo a vedere se Marotta riuscirà a rispedirle al mittente.