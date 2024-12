Lautaro Martinez ancora a secco di gol, ma per l'Inter non è un problema: il punto (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

L’Inter vince con il Parma con il risultato di 3-1, ma Lautaro Martinez non trova il gol. Per i nerazzurri, però, questo non è un problema: la via della rete la trovano gli altri.

Lautaro Martinez ancora a secco, ma segnano gli altri

C’era grande attesa per la sfida che ha aperto la 15^ giornata di Serie A, ovvero Inter-Parma, e le aspettative sono state ampiamente rispettate. I nerazzurri hanno giocato bene e fino all’81’ sono stati praticamente perfetti, poi la rete che ha accorciato le distanze ha macchiato parzialmente la serata.

Ora gli uomini di Simone Inzaghi mettono nel mirino la testa della classifica e sanno di poter continuare a lottare per lo Scudetto. Guardando però il tabellino dei marcatori ci si può subito accorgere di una cosa: Lautaro Martinez non c’è.

In questa stagione ormai non è una novità e in un primo momento si pensava in una sua crisi, ma forse la realtà è ben diversa. Con 34 gol fatti in 14 partite i nerazzurri vantano il secondo miglior attacco della Serie A, alle spalle dell’Atalanta che conduce, a riprova che forse è cambiato il modo di giocare del Toro.

L’argentino fa sicuramente più lavoro sporco, arriva meno lucido a ridosso dell’area di rigore e in gol ci vanno spesso gli altri. Questa volta è toccato a Dimarco, Barella e Thuram, ma a giro ci sono arrivati in tantissimi. Ecco, Lautaro Martinez non starà incidendo quanto sperato negli ultimi metri, ma forse questo sta giovando al resto della squadra.

News Inter, la fase offensiva funziona molto bene

Se a catalizzare il gioco di una squadra c’è solo un giocatore allora forse qualcosa non va, mentre all’Inter tutti sanno rendersi pericolosi. Questa è una delle caratteristiche più positive degli uomini di Simone Inzaghi che hanno tanti modi diversi per trovare il gol.

Partendo dalla banda di destra, da sinistra, dal centro o da calcio piazzato, tutti sono utili quando si attacca e per questo l’assenza di un giocatore non fa troppa differenza. Ecco che in questo contesto la difficoltà di Lautaro a trovare il gol non spaventa affatto.