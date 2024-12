Calciomercato Inter, il Bayern Monaco non molla la presa su Bisseck (Photo by Spada/LaPresse)-interdipendenza.net

L’Inter deve prestare attenzione al calciomercato in uscita, infatti più di qualche giocatore è nel mirino dei top club. Tra questi, uno di quelli più cercati è Yann Bisseck, su di lui è forte l’interesse del Bayern Monaco.

Calciomercato Inter, Bisseck nel mirino del Bayern Monaco

Tra i nerazzurri c’è un giocatore che negli ultimi mesi ha avuto una crescita esponenziale: Yann Bisseck. Il tedesco era arrivato a Milano come una giovane promessa, un oggetto sconosciuto che si è rivelato però fin da subito preziosissimo per la conquista dello Scudetto.

L’Inter in estate lo ha blindato, nonostante siano fioccate offerte molto importanti soprattutto dal Bayern Monaco. Ora è nuovamente la squadra di Vincent Kompany a volerlo, Bisseck è ormai diventato l’oggetto dei desideri del club bavarese.

L’assalto arriverà di certo durante la prossima estate e i meneghini dovranno prestare molta attenzione. Il Bayern è una squadra che fa vacillare chiunque, soprattutto un calciatore tedesco e se dovesse presentarsi con un’offerta irrinunciabile sarà difficile dire di no. Nonostante questo, considerato che l’Inter si sta muovendo per acquistare un nuovo difensore, si può supporre che la dirigenza farà di tutto per trattenerlo almeno per un’altra stagione.

Mercato Inter, obiettivo trattenere i big

Durante lo scorso calciomercato estivo l’Inter ha compiuto un’impresa, ovvero quella di trattenere tutti i big presenti in rosa. Le offerte non sono certo mancate, ma Marotta è riuscito a respingerle tutte al mittente. Ora è chiaro che ci sia la necessità di ringiovanire la squadra, potrebbe servire qualche cessione ma alcuni profili vanno inevitabilmente tenuti.

Tra questi, considerata l’età e il potenziale futuro, c’è sicuramente anche Bisseck. De Vrij non ha ancora firmato il rinnovo di contratto, Acerbi non garantisce più continuità e il tedesco ha iniziato a giocare sempre più spesso, venderlo nel prossimo giugno potrebbe essere deleterio.