L’Inter continua a monitorare alcuni giocatori per il calciomercato in entrata. Gli obiettivi principali riguardano la difesa, reparto che ha il maggior bisogno d’intervento. Oltre a Bijol, dalla Serie A spunta un nuovo nome e sembra corrispondere al profilo ideale voluto dalla società.

Calciomercato Inter, per la difesa piace Comuzzo

C’è sicuramente la necessità di ragionare in vista del futuro per quanto riguarda la difesa e questo principalmente per due motivi. Stefan De Vrij andrà in scadenza di contratto al prossimo giugno e per il momento non c’è ancora stato il rinnovo.

Certo, c’è ancora tempo, ma per ora la sua permanenza è in forte dubbio. Nella stessa posizione agisce Francesco Acerbi, ma la sua tenuta fisica non garantisce più la stessa continuità di una volta come dimostrano i recenti infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo.

I nerazzurri dunque si guardano attorno alla ricerca dei papabili sostituti. Dalla Serie A ora spunta un nuovo nome: Pietro Comuzzo. Il classe 2005 si è preso la Fiorentina a suon di prestazioni convincenti ed è diventato un pupillo di Raffaele Palladino.

Commisso se lo gode con la consapevolezza di avere tra le mani un bel tesoretto da preservare e la trattativa sarà tutt’altro che semplice. Il difensore della Viola, però, possiede tutti i requisiti per rientrare nella linea voluta da Oaktree: è giovane, già pronto per calcare certi palcoscenici e può ancora crescere.

Mercato Inter, da Comuzzo a Bijol: la priorità è la difesa

Il mercato dell’Inter è quindi profondamente legato alla situazione difensiva e infatti i nomi accostati ai nerazzurri sono spesso riguardanti questo reparto. Bertola, Bijol e Comuzzo ma non solo, si guarda anche al Sud America. A questo punto appare chiaro che nella prossima estate qualcosa cambierà, mentre che si proceda con uno di questi acquisti a gennaio sembra più difficile.