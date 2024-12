News Inter, cattive notizie dall’infermeria: Acerbi verso il forfait

I nerazzurri continuano a fare conti con gli infortuni, al vaglio ci sono sempre le condizioni di Acerbi e di Carlos Augusto. Ecco le ultime news dall’infermeria dell’Inter e cosa filtra.

News Inter, Acerbi può saltare il Parma

L’Inter di Simone Inzaghi ha svolto una sessione di allenamento mattutina in vista della sfida di venerdì contro il Parma di Pecchia, reduce da una convincente vittoria contro la Lazio, e da questa arrivano importanti novità.

I nerazzurri continuano a fare i conti con i problemi difensivi, derivanti soprattutto dagli infortuni: Benjamin Pavard è ancora indisponibile e non sarà a disposizione del tecnico piacentino per almeno un mese, mentre Acerbi potrebbe non essere pronto per il rientro, di conseguenza va verso il forfait.

Sembravano esserci spiragli per una sua convocazione nell’anticipo della 15^ giornata, ma ora l’ottimismo sta venendo meno, ora dopo ora. Il centrale italiano non sembra ancora in condizioni di poter scendere in campo, qualora trovasse la convocazione, in ogni caso, difficilmente potrebbe rientrare nell’undici titolare.

Simone Inzaghi deve quindi trovare subito delle contromisure, con De Vrij che si candida nuovamente per una maglia da titolare contro i Ducali. Insomma, se ne riparlerà per gli impegni successivi, le occasioni non mancheranno di certo ad Acerbi.

Carlos Augusto pronto al rientro

Dall’infermeria, però, non arrivano solamente cattive notizie. Buchanan, dopo la breve apparizione con il Verona, è pienamente recuperato e pronto ad accumulare minutaggio. Carlos Augusto, invece, sarà regolarmente convocabile e potrà mettere un po’ di benzina nelle gambe.

In questo modo Federico Dimarco potrebbe riposare, anche se è sempre lui il candidato numero uno per scendere in campo dall’inizio. Simone Inzaghi potrebbe concedergli un po’ di riposo a partita in corso, così da tenerlo pronto per le importanti sfide successive.

La retroguardia dovrebbe essere quindi formata da Bisseck, De Vri e Bastoni, mentre i quinti saranno Dimarco e uno tra Dumfries e Darmian.