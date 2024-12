News Inter, Buchanan scalda i motori: un mese per convincere Inzaghi (Photo by Paola Garbuioi/Lapresse)-interdipendenza.net

L’Inter dovrà affrontare tante partite in poche settimane, di conseguenza ci sarà bisogno di tutti. In questo contesto, Buchanan potrà avere l’occasione di scendere in campo con maggior frequenza. Analizziamo la situazione e vediamo come il canadese può giovare di questo tour de force.

Buchanan è pronto a prendersi l’Inter, un mese di fuoco

6 partite in 23 giorni, questi saranno gli impegni dei nerazzurri nel prossimo futuro. Poi ci sarà l’avvento dell’anno nuovo e la partenza per la Supercoppa, insomma, un periodo che conterà moltissimo e che potrà dare chiare indicazioni sul proseguo di stagione.

È necessario uscire bene da questo filotto di partite, lo sa bene Inzaghi che vuole poter contare su tutti i suoi effettivi. Tra questi c’è anche Buchanan, che dopo un lungo percorso di recupero dall’infortunio ha avuto modo di riassaggiare il campo nella bella vittoria dei meneghini sul Verona.

16 minuti giocati, ma l’impressione che ha lasciato è stata più che positiva. Sa saltare l’uomo, è veloce e dinamico e ha una buona propensione offensiva, insomma, può sicuramente tornare molto utile al tecnico piacentino. Sulla banda di destra ci sono Dumfries e Darmian, ma l’italiano potrebbe alle volte arretrare nella linea a tre e sa giocare a sinistra.

Insomma, considerata la mole di partite, il canadese troverà sicuramente spazio e in questo lasso di tempo dovrà cercare di convincere lo staff di meritare spazio.

L’Inter d’Inzaghi fa più turnover

Rispetto alla passata stagione, si può notare come Simone Inzaghi cambi più frequentemente i propri interpreti. Osservando le statistiche, in questa stagione ha fatto giocare tutti gli effettivi presenti in rosa, eccezion fatta per Josep Martinez che non è mai riuscito a scalzare Sommer.

Ecco, anche in virtù di questo siamo sicuri che Buchanan possa rientrare facilmente nelle rotazioni. Il canadese ha molto da dimostrare, ma i presupposti per scoprire un nuovo talento ci sono tutti e chissà che poi non acquisti valore anche per il calciomercato.