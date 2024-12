Verso Inter-Parma, Inzaghi ne recupera due

Dopo la terribile paura vissuta nella gara contro la Fiorentina per quando successo ad Edoardo Bove, l’Inter si prepara al prossimo impegno contro il Parma in programma venerdì alle 18:30 e valido per la quindicesima giornata di campionato.

Momenti difficili da dimenticare, ma che fortunatamente e a distanza di qualche giorno si possono rivedere con un grande sospiro di sollievo e solo tanto spavento. L’Inter è stata spettatrice diretta del malore occorso ad Edoardo Bove, accaduto durante il primo tempo del match di domenica contro la Fiorentina e che ha scosso in egual modo i compagni del centrocampista dei Viola e i giocatori nerazzurri. Il ragazzo dopo 48 ore in ospedale sta bene, è cosciente e ha rassicurato tutto il mondo del calcio sulle sue condizioni, che ovviamente verranno ancora monitorate in questi giorni.

Inter, si riparte col Parma: Inzaghi ritrova Acerbi e Carlos Augusto. Titolarissimi o pensiero a Leverkusen?

Dopo il lunedì di riposo concesso da Mister Inzaghi, nella giornata odierna l’Inter è tornata al lavoro in vista della sfida contro il Parma, programmata per venerdì a San Siro alle 18:30 e match d’apertura del turno numero 15 di Serie A. La partita di Firenze è stata sospesa al minuto 18 del primo tempo e ovviamente rinviata (verrà recuperata probabilmente a febbraio 2025), e i nerazzurri devono resettare i momenti complicati vissuti al Franchi e tornare a pensare alla loro strada in campionato.

Pur con una partita in più il Napoli è andato momentaneamente via a -4, con la squadra allenata da Antonio Conte a quota 32. Inter che è poi stata superata anche dall’Atalanta, che ieri nel posticipo ha battuto 0-2 la Roma all’Olimpico e si è presa la seconda piazza in solitaria. Per questi motivi la partita contro il Parma ha un significato importante, con i Campioni d’Italia in carica che possono tornare a ridosso della vetta e ricominciare il loro inseguimento al primo posto.

La probabile formazione

Una partita da non sottovalutare per l’Inter, che si troverà di fronte un Parma che nel weekend ha battuto 3-1 in casa la Lazio e che in stagione si è mostrata piuttosto fastidiosa per le big, avendo battuto anche il Milan (sempre al Tardini) e avendo fermato sul pari la Juventus allo Stadium. Buone notizie per Inzaghi, che ritrova per la difesa Francesco Acerbi e Carlos Augusto. Il difensore italiano ha smaltito totalmente l’elongiazione muscolare ai flessori alla coscia destra rimediata nella sfida di campionato contro il Verona, mentre il terzino brasiliano ha superato l’affaticamento alla gamba destra che lo aveva tenuto out per Firenze.

Rosa quasi al completo per il Mister, che deve fare a meno del solo Benjamin Pavard e con il centrale francese che rientrerà solo tra la fine di dicembre e l’inizio del nuovo anno. Data l’importanza della partita, i nerazzurri dovrebbero schierarsi con la formazione tipo e con lo stesso 11 che aveva iniziato con la Fiorentina prima della sospensione, cioé con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Bisseck. A centrocampo Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella e Dumfries. E in attacco Lautaro Martinez assieme a Marcus Thuram.

Martedì prossimo c’è la delicata e fondamentale sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen, che potrebbe regalare la qausi certezza ai nerazzurri di essere tra le prime otto in classifica e quindi qualificarsi agli ottavi di finale. Ma prima c’è il campionato e una vetta da rincorrere.