Infortunio Acerbi, c’è la data del rientro: ci sarà con il Parma?

Acerbi continua a lavorare per recuperare dall’infortunio subito contro il Verona, il suo rientro è sempre più vicino: ecco quando torna in campo il difensore nerazzurro.

Infortunio Acerbi, c’è la data del rientro

Una stagione complicata quella di Francesco Acerbi, costretto in diverse occasioni a fare i conti con i problemi fisici che ne stanno minando la continuità. Il difensore non ha più la giovinezza dalla sua parte ed è anche per questo che Marotta pensa al calciomercato.

Nella partita di ieri, sospesa per il malore subito da Bove, sarebbe rimasto fermo ai box per infortunio, ma ora ha l’occasione di tornare nella prossima sfida di Serie A nella quale l’Inter affronterà il Parma di Pecchia. Un turno complicato in cui sarà indispensabile poter contare su tutti gli effettivi e per questo Acerbi è al lavoro.

Oggi i nerazzurri hanno avuto una giornata di riposo, tutti eccetto lui e Carlos Augusto. Le condizioni del difensore azzurro saranno attentamente monitorate, nella speranza che i prossimi giorni diano segnali positivi e che contro i Ducali, nella partita di venerdì 6 dicembre, si possa fare affidamento anche su di lui, almeno dalla panchina.

L’importanza di Acerbi per l’Inter

L’Inter può contare su giocatori di sicuro affidamento e di grande valore, tra questi c’è anche Acerbi. Lui è uno dei leader dello spogliatoio e ha il carisma per guidare tutto il reparto, per questo motivo è fondamentale per lo scacchiere di Simone Inzaghi.

Fino a qui, in campionato ha accumulato 9 presenze e ora, una volta recuperato dall’infortunio, ha tutta l’intenzione di riprendersi la titolarità. Dicembre sarà un mese molto delicato in cui ci si gioca tantissimo, averlo a disposizione è una priorità. A quel punto, De Vrij tornerebbe nuovamente in panchina per lasciargli spazio, mentre Bisseck continuerebbe a sostituire Pavard, anch’egli infortunato.