News Inter, Mondiale per club: date, regolamento e partecipanti

Mondiale per club: date, regolamento e partecipanti

Manca sempre meno al sorteggio del nuovo Mondiale per club. In attesa di conoscere le avversarie dell’Inter, scopriamo le date, il regolamento e i partecipanti.

Mondiale per club, le date e il regolamento

Saranno due le squadre italiane impegnate nel Mondiale per club, Inter e Juventus, una competizione che proprio come la Champions League ha rinnovato il suo format. Aumentano il numero di partecipanti e di conseguenza le partite. Si giocherà in estate, precisamente dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti.

Sono già stati definiti anche gli stadi, che in totale saranno 12 e tra cui spicca il MetLife Stadium di New York. Come detto in precedenza, il numero delle squadre è aumentato, infatti a contendersi il titolo saranno ben in 32. Verranno creati 8 gironi, successivamente ci sarà la fase a eliminazione diretta che partirà dagli ottavi di finale.

Nel caso di parità di punti al termine della fase a gruppi, come ormai di consueto, si analizzeranno in ordine: gli scontri diretti, la differenza reti nelle partite tra le squadre interessate, la differenza reti generale, il numero di gol segnati, il miglior fair-play e infine, all’occorrenza, si va al sorteggio.

Ogni squadra, tra una partita e un’altra, dovrà avere a disposizione almeno tre giorni completi di riposo. Infine, essendoci in contemporanea il mercato aperto, ogni club ha la possibilità di sostituire tra il 27 giugno e il 3 luglio ben 6 giocatori e aggiungerne un massimo di due, a patto che il numero totale dei presenti in lista non superi i 35.

Le squadre partecipanti

L’Europa sarà la più rappresentata con 12 club partecipanti:

Manchester City

Real Madrid

Chelsea

Bayern Monaco

Inter

Juventus

Porto

Benfica

Borussia

Dortmund

Atletico Madrid

Salisburgo

Il Sudamerica avrà 6 squadre a competere per il titolo:

Palmeiras

Flamengo

Fluminense

Botafogo

River Plate

Boca Juniors

Una rappresentanza di 5 squadre arriverà dal Nord e dal Centro America:

CF Monterrey

Seattle Sounders

Club Leon

Pachuca

Inter Miami

Una compagine in meno per l’Africa:

Al Ahly SC

Wydad AC

Espérance Sportive de Tunis

Mamelodi Sundowns

Stesso numero di partecipanti per l’Asia

Al Hilal

Urawa Red Diamonds

Al Ain

Ulsan

Infine, a rappresentare l’Oceania ci sarà un solo club:

Auckland City FC