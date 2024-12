Infortunio Carlos Augusto: la data del rientro e le sue condizioni

Carlos Augusto è ancora alle prese con l’infortunio che lo sta tenendo ai box, quando è fissato il suo rientro? Ecco come sta, le condizioni e quando torna in campo.

Continuano a tenere banco le condizioni di Acerbi e di Carlos Augusto in casa Inter. Il centrale italiano è alle prese con un fastidio alla coscia destra, mentre l’esterno deve assorbire un affaticamento muscolare. Insomma, niente di grave per lui, ma è necessario procedere con cautela.

Nella giornata di oggi, i nerazzurri hanno avuto il via libera da Inzaghi per riposare, tutti a parte proprio i due giocatori acciaccati. L’obiettivo numero uno è quello di recuperarli in fretta, dato che la mole di partite da disputare nelle prossime settimane sarà altissima.

Carlos Augusto punta a tornare a disposizione del tecnico piacentino già venerdì 6 dicembre, in occasione della sfida con il Parma di Pecchia. Un turno in cui vincere sarebbe fondamentale e in cui potrà ritrovare un po’ di minutaggio, facendo magari rifiatare Dimarco per uno spezzone di partita.

Il recupero di Carlos Augusto sarà fondamentale

Recuperare Carlos Augusto sarebbe importantissimo non solo per il suo valore in termini di qualità, ma anche perché è il sostituto naturale di Dimarco. L’esterno mancino nerazzurro sta facendo gli straordinari, ma per non sovraccaricarsi ha l’esigenza di uscire dal campo ogni tanto.

Ecco che con campionato, Coppa Italia e Champions League da dover affrontare, è necessario poter contare su tutti, anche e soprattutto su Carlos Augusto che è in grado all’occorrenza di scivolare in difesa e agire da braccetto. Complici gli infortuni, fino a qui in campionato è sceso in campo solamente in 6 occasioni, una volta tornato dovrà necessariamente garantire maggior continuità.