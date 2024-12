Calciomercato Inter, sirene inglesi per Frattesi: i nerazzurri fissano il prezzo (Photo by Spada/LaPresse)-interdipendenza.net

L’Inter deve prestare attenzione al calciomercato in uscita, una squadra inglese ha messo gli occhi addosso a Frattesi. Scopriamo le ultime notizie in merito e qual è il prezzo del centrocampista nerazzurro.

Calciomercato Inter, Frattesi in uscita? Il punto

La stagione dell’Inter procede bene, il lavoro svolto da Marotta in estate sta dando i suoi frutti, soprattutto la sua abilità nel trattenere le pedine più importanti. Non c’è stata nessuna uscita di rilievo, a riprova che il progetto nerazzurro è valido e apprezzato da tutti i suoi componenti.

Le cose però, nel corso del prossimo calciomercato estivo, potrebbero cambiare. Una big inglese ha messo nel mirino Davide Frattesi e sarebbe disposta a mettere sul piatto cifre considerevoli. Il Tottenham vorrebbe strappare il centrocampista a Simone Inzaghi e la dirigenza meneghina ha fissato il prezzo.

Una sua eventuale cessione costerà almeno 35 milioni di euro, ma il club di Premier non ha problemi di liquidità. Un bilancio che migliora ma che dev’essere ancora risanato del tutto invece quello dell’Inter, che per finire l’opera potrebbe proprio decidere di cedere Frattesi.

Non sarà comunque semplice fare spesa nella società di Marotta, sappiamo bene quanto il dirigente nerazzurro sia abile nel mercato e se deciderà di privarsi dell’azzurro lo farà solo se riterrà la trattativa utile e conveniente.

Frattesi: aumentano le presenze, ma non è un titolare

Le tante partite in cui sono impegnati i nerazzurri hanno prodotto maggiori rotazioni nella formazione di Simone Inzaghi, che comunque ha ben impresso il suo undici titolare. Frattesi non ne fa parte, è uno dei primi cambi ma raramente scende in campo dal primo minuto.

Per il momento sembra andargli bene così, ma per quanto resisterà? Se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, club e giocatore ci penseranno e decideranno se separarsi o se proseguire assieme.