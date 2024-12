Calciomercato Inter, si guarda Meret per il futuro: cosa c’è di vero

Il calciomercato non si ferma mai, anche se l’Inter è tra i club più attivi anche in momenti di apparente calma. Uno dei temi più caldi riguarda il futuro di Alex Meret, il portiere italiano classe 1997, il cui contratto con i partenopei scade il 30 giugno 2025. Secondo Sky Sport Germania, il Manchester United e l’Inter sono interessati a tesserarlo a parametro zero, viste anche le difficoltà tra l’agente del giocatore e De Laurentiis per il rinnovo.

Le caratteristiche di Alex Meret

Meret è un portiere completo, alto 1,90 m, con eccellenti riflessi e un’ottima tecnica di parata. La sua agilità lo rende efficace nelle uscite basse e nel controllo dell’area sotto la traversa. Negli ultimi anni ha migliorato il gioco con i piedi, diventando un elemento importante nel sistema di costruzione dal basso del Napoli.

Meret ha iniziato la carriera nelle giovanili dell’Udinese, esordendo in Serie A nel 2015. Durante il prestito alla SPAL nel 2016-2017, ha collezionato 30 presenze e contribuito alla promozione del club in Serie A. Dal 2018 veste la maglia del Napoli, con cui ha vinto lo scudetto nella stagione 2022-2023, registrando 34 presenze e 15 clean sheet in campionato.

Meret è un punto fermo della Nazionale italiana, con esperienze in tutte le categorie giovanili. Nel 2016 ha vinto il Campionato Europeo Under-19, mentre nel 2020 era nella rosa che ha trionfato agli Europei, anche se come riserva.

Calciomercato Inter, c’è anche il Manchester United su Meret

Con il contratto in scadenza il prossimo anno, club come il Manchester United e l’Inter stanno monitorando attentamente la situazione. Entrambe le squadre vedono in Meret un’opportunità interessante per rinforzare il reparto portieri, sfruttando la possibilità di un trasferimento a parametro zero.

Il futuro di Alex Meret resta incerto, ma le sue qualità tecniche lo rendono uno dei portieri più ambiti sul mercato internazionale.