Calciomercato Inter, Marotta indica la via per il futuro

La stagione sta entrando nel vivo tra campionato e competizioni europee, e tra i tantissimi impegni i nerazzurri cercheranno di fare il massimo in Serie A e in Champions League. Nel mentre l’Inter resta sempre attiva sul calciomercato alla ricerca di occasioni per potenziare la squadra.

L’Inter tornerà in campo venerdì sera contro il Parma nell’anticipo che andrà ad aprire la quindicesima giornata di campionato e dopo il grande spavento vissuto a Firenze in Fiorentina-Inter con il malore occorso ad Edoardo Bove, che ha poi fatto sospendere e rinviare la partita. Nerazzurri che vogliono riprendere la corsa al primo posto in campo, mentre la dirigenza lavora su quello che possono essere le prossime mosse di mercato.

Calciomercato Inter, Marotta pensa già al futuro: “Per quest’anno a posto così. Siamo al lavoro per la prossima stagione”

Ieri sera a Milano si è svolta la premiazione del Gran Galà del Calcio 2024, l’evento che è andato a premiare il meglio della scorsa stagione sportiva. Serata ovviamente dominata dall’Inter, che ha ricevuto i principali riconoscimenti dopo la stroardinaria passata annata sportiva che ha visto il club conquistare lo Scudetto della seconda stella. Tra i tanti presenti all’evento molti giocatori nerazzurri premiati (Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu, Barella, Sommer, Dimarco e Bastoni) era presente anche il Presidente e CEO Giuseppe Marotta. Il primo dirigente nerazzurro si è fermato ai microfoni della stampa, dando un indicazione non banale sulle possibili traiettorie di calciomercato dell’Inter.

“Occasioni nel mercato di gennaio di occasioni? Non lo so, no siamo sempre in attività, ma guardiamo già alla prossima stagione. Questa stagione la possiamo portare avanti con questo gruppo che è omogeneo e ben guidato e al di là degli infortuni che sono presenti in ogni squadra. Con questo organico possiamo far fronte ai nostri impegni che sono numerosi“.

Parole non scontate di Marotta, che ieri ha sostanzialmente dichiarato che l’Inter non opererà nel mercato di gennaio salvo occasioni clamorose o per questioni di emergenza al momento non prevedibili, e che l’idea della società è di rimanere con questo organico per questa stagione e che vede i nerazzurri impegnati su tre fronti. Ancora più interessante però le frasi sul futuro e su come gli uomini mercato nerazzurri stiano già alzando le antenne sulla prossima stagione.

I colpi del 2025: quante occasioni a zero

Essendoci di mezzo dei profili come Marotta e come il DS Piero Ausilio facile immaginare come l’Inter si stia adoperando in anticipo per cercare di mettere le mani su qualche potenziale parametro zero. Il nome che stuzzica di più la fantasia è quello di Jonathan David, attaccante del Lille in scadenza di contratto e che potrebbe arrivare in nerazzurro a seguito della doppia uscita in fase offensiva di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, anche se la concorrenza sul giocatore è molto alta.

Restano piste da seguire anche quelle che portano alla rivoluzione della difesa (con il sicuro addio di uno tra de Vrij e Acerbi) e l’attenzione verso Jonathan Tah del Bayer Leverkusen o il colpo di prospettiva che porta al classe 2003 Nicolò Bertola, centrale dello Spezia su cui l’Inter c’è da tempo e dove potrebbe rientrare nella trattativa anche il giovane di proprietà nerazzurra Francesco Pio Esposito, attualmente in prestito proprio ai liguri. Difficile e altamente improbabile la voce che negli ultimi giorni ha associato l’Inter a Marco Verratti, con il centrocampista italiano che per età ed ingaggio è totalmente fuori dai parametri richiesti dalla nuova proprietà nerazzurra.