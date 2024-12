Calciomercato Inter, reale l'interesse per Bijol: le parole di Nani (Photo by Andrea Bressanutti/Lapresse)-interdipendenza.net

Il calciomercato dell’Inter è legato all’acquisto di un difensore centrale, uno dei nomi accostati con maggiore frequenza ai nerazzurri è quello di Bijol: ecco la situazione, le parole di Nani e il punto della trattativa.

Calciomercato Inter, per la difesa piace Bijol

Sono giorni intensi quelli dell’Inter, con Simone Inzaghi che deve preparare le tante partite previste nelle prossime settimane. I nerazzurri giocheranno praticamente con una cadenza di un match ogni 4 giorni, di conseguenza lo sforzo sarà enorme.

Il tecnico piacentino, rispetto alla passata stagione, ruoterà con maggior frequenza le proprie pedine, così da preservare le energie e le condizioni di tutti. In questo contesto, considerato che le squadre hanno l’esigenza di poter contare su più giocatori possibili, l’Inter ragiona sul calciomercato in entrata, sia di gennaio che di giugno.

Nel mirino dei nerazzurri ci è finito anche Bijol, difensore centrale dell’Udinese che sta stupendo per continuità di rendimento e prestazioni. Ormai non è una novità, la dirigenza vuole svecchiare la rosa e al contempo aggiungere nuovi giocatori alla formazione di Simone Inzaghi.

Trattare con i friulani non sarà semplice, soprattutto a gennaio con metà stagione ancora da giocare. Marotta ci proverà e cercherà di superare le resistenze di Nani che di recente ha rilasciato dichiarazioni interessanti in merito.

Mercato Inter, Nani su Bijol: “Non c’è stata alcuna trattativa”

Sulla situazione di Bijol si è espresso anche Gianluca Nani, che ai microfoni di TV12 ha rilasciato dichiarazioni importanti che coinvolgono il calciomercato dell’Inter: “Bijol? Sarei caduto dalle nuvole se un giocatore forte come lui non rientrasse nei desideri dell’Inter, ma questo non vuol dire che vada lì”.

Su una ipotetica trattativa in corso ha poi dichiarato: “È un giocatore molto forte e sappiamo che all’Inter piace, ma ad oggi non c’è stata alcuna trattativa. Anche Bijol sa che se vuole andare in una grande squadra deve fare bene qui”. Insomma, l’interesse c’è ed è reale, ma da qui a considerare una cessione manca ancora molto.