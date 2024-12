Calciomercato Inter, sgarbo al Napoli: Meret futuro dei nerazzurri?

L’Inter è pronta a un nuovo colpo di calciomercato per la prossima sessione estiva: nel mirino c’è Alex Meret, portiere del Napoli, in scadenza di contratto il 30 giugno 2025. Un’opportunità allettante per i nerazzurri, che non escludono di puntare su un trasferimento a parametro zero.

Meret, classe 1997, è un profilo che rientra potenzialmente nei parametri del progetto finanziario di Oaktree. Con il contratto di Yann Sommer in scadenza nel 2026 e l’acquisto estivo di Josep Martinez, l’Inter potrebbe garantire un futuro all’altezza nel reparto dei portieri.

Sommer è stato il titolare indiscusso in questa stagione, mentre Martinez, pur essendo arrivato dal Genoa con la promessa di diventare il numero uno il prossimo anno, potrebbe trovarsi in una competizione serrata con Meret.

Calciomercato Inter, perché i nerazzurri vogliono Meret

L’interesse per Meret non è solo tecnico, ma anche strategico. L’Inter punta a un altro “sgarbo” di mercato nei confronti del Napoli, come accaduto con Zielinski. I contatti tra il club partenopeo e il portiere italiano non hanno portato a un accordo economico, e proprio in questa fase di stallo i nerazzurri potrebbero inserirsi con decisione.

Un eventuale arrivo di Meret costringerebbe Simone Inzaghi a gestire un’abbondanza nel reparto portieri. Anche se un portiere di esperienza e qualità come Meret potrebbe garantire sicurezza tra i pali, assicurando la possibilità all’Inter di avere un post-Sommer all’altezza.

L’Inter conferma così la sua intenzione di rafforzare ulteriormente la rosa, puntando su occasioni di mercato intelligenti e mirate.