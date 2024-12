Mercato Inter, assalto a Meret? Marotta ci prova

I nerazzurri sono al lavoro in vista del prossimo impegno di campionato contro il Parma in programma venerdì alle 18:30 a San Siro. Intanto la dirigenza pensa già a costruire le basi per il prossimo mercato dell’Inter, con un occhio sempre attento sulle occasioni a parametro zero.

Dopo la gara sospesa e rinviata di Firenze, l’Inter avvicina il rientro in campo in una partita importante per gli obiettivi nerazzurri. La squadra di Inzaghi aprirà la quindicesima giornata di campionato in casa contro il Parma, nel tentativo di portarsi a -1 dal Napoli capolista. Nerazzurri attesi da un calendario fitto di impegni da qui alla fine dell’anno e che sperano di poter fare bottino pieno in campionato, chiudere il discorso qualificazione ottavi in Champions League e avanzare anche in Coppa Italia.

Mercato Inter, i nerazzurri ci provano per Meret. Il portiere del Napoli è in scadenza di contratto: lo scenario

Se la squadra deve pensare al campo, la dirigenza nerazzurra con a capo il Presidente e Ceo Giuseppe Marotta e il DS Piero Ausilio stanno già lavorando alla pianificazione delle prossime sessioni di mercato. A meno di clamorose occasioni o opportunità, l’Inter non farà movimenti a gennaio e andrà a concentrare gli sforzi per la prossima estate.

Come tante squadre di alto livello, anche l’Inter resta sempre vigile ad attenta sull’ampia lista di giocatori in scadenza di contrato e che al termine di questa stagione potrebbero liberarsi a zero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’ultima idea in casa nerazzurra porterebbe ad Alex Meret, portiere classe 1997 in forza al Napoli. L’estremo difensore dei partenopei è un titolarissimo della squadra di Conte e sta disputando un’ottima stagione coi campani (con cui ha già vinto lo Scudetto nella stagione 2022/2023), ma è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e al momento non ci sono segnali di rinnovo tra il giocatore e la società partenopea.

Meret affascinato dall’ipotesi Inter. Difficile però la permanenza di uno tra Sommer e Martinez

Il portiere del Napoli sarebbe molto affascinato dall’idea di vestire la maglia nerazzurra e di essere il nuovo portiere di un club storico e vincente, e che sempre come riportato dalla GdS non vede portieri italiani a difendere i propri pali da quasi 20 anni e da Francesco Toldo, prima dei cicli Julio Cesar, Samir Handanovic ed ora Yann Sommer.

Al momento non c’è una reale trattativa ma un forte interesse che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi, con un problema però da risolvere. In caso di arrivo di Meret all’Inter, difficilmente i nerazzurri potrebbero mantenere lo stesso parco portieri e qualcuno dovrebbe andarsene, con uno tra Sommer e Josep Martinez (arrivato questa estate dal Genoa per 15 milioni di euro e ancora a 0 presenze in stagione) che potrebbe essere ceduto.