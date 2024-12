Gran Galà del Calcio 2024, l’Inter domina: incetta di premi dei nerazzurri

Questa sera presso il Superstudio Maxi di Milano si è tenuta l’edizione 2024 del Gran Galà del Calcio, l’evento che premia il meglio della passata stagione sportiva. Tantissimi premi per l’Inter, con il club nerazzurro che ha vinto come Miglior club dell’anno ma non solo.

Serata di festa e di premi in casa Inter, con la società nerazzurra grande protagonista al Gran Galà del Calcio 2024 dove il club meneghino ha visto sottoforma di premi la celebrazione della passata stagione, conclusa trionfalmente con la vittoria dello Scudetto della seconda stella.

Inter è il miglior club della stagione 2023/24! 🏆

Un premio al lavoro, alla visione e alla passione nerazzurra.

Forza Inter! 🖤💙#ForzaInter #GranGalàDelCalcio #GGDC24 pic.twitter.com/XEPDrTdN06 — Inter ⭐⭐ (@Inter) December 2, 2024

Gran Galà del calcio 2024, l’Inter conquista tutto. Nerazzurri miglior club, Inzaghi miglior tecnico e tanto altro. Lautaro miglior giocatore dell’anno

Grande soddisfazione per l’Inter, che vince in tutte le categorie principali dell’evento. A partire dal Miglior allenatore dell’anno assegnato a Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha battuto i colleghi Gian Piero Gasperini e Thiago Motta. Queste le parole del Mister alla consegna del premio: “Voglio condividerlo con i giocatori, lo staff e la società. Spero di rimanere qui a lungo”.

Inter premiata anche come Miglior società dell’anno in virtù della straordinaria cavalcata della scorsa stagione. Nerazzurri che hanno superato la concorrenza dell’Atalanta e della Juventus, le altre due squadre candidate al premio. Inter premiata indirettamente anche grazie a Francesco Pio Esposito: l’attaccante classe 20025 in forza allo Spezia (ma di proprietà nerazzurra) ha vinto il premio come miglior giovane della stagione 2023/2024 di Serie B. Premio individuale anche per Marcus Thuram, con l’attaccante francese che ha vinto il premio come miglior gol della stagione, con la rete realizzata nel Derby d’andata dello scorso campionato contro il Milan. Vittoria per Yann Sommer, con l’estremo difensore nerazzurro premiato come miglior portiere. All’Inter anche il premio più importante, con Lautaro Martinez che ha vinto il premio come miglior giocatore dell’anno. Negli altri premi della serata Daniele Orsato ha vinto come miglior arbitro della stagione.

Tutti i premi dell’Inter

MIGLIOR ALLENATORE: Simone Inzaghi

MIGLIOR CLUB: Inter

MIGLIOR GOL DELLA STAGIONE: Marcus Thuram contro il Milan (16/09/2023)

MIGLIOR PORTIERE: Yann Sommer

MIGLIOR GIOCATORE DELL’ANNO: Lautaro Martinez

La top 11 della stagione

Sommer, Bellanova, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Calhanoglu, Barella, Koopmeiners, Zirkzee, Thuram, Lautaro Martinez.