È iniziato un periodo intensissimo per i nerazzurri che saranno impegnati sia in campionato che in Champions League e Coppa Italia. Ecco le prossime partite dell’Inter di Simone Inzaghi.

Le prossime partite dell’Inter

Sarà un mese lungo, anzi, lunghissimo quello dell’Inter di Simone Inzaghi che giocherà con una frequenza davvero importante. Tutto è iniziato sabato, quando in Serie A ha dovuto affrontare il Verona schiantandolo con un secco 5-0.

Domani sarà già il momento di pensare alla Champions League e alla prossima sfida con il Lipsia, la settimana si concluderà domenica con la partita delicatissima con la Fiorentina. Insomma, giorni molto intensi in cui sarà necessario preservare le energie e avere tutti a disposizione, anche chi ha giocato meno come Correa ad esempio.

La settimana successiva sarà relativamente più tranquilla, dato che l’unico impegno sarà quello con il Parma in Serie A, ma la seguente si rimpolperà di partite. Ecco il calendario completo dei nerazzurri fino alla fine dell’anno.

Prossime partite Inter:

Inter-Lipsia, 26 novembre (Champions League)

Fiorentina-Inter, 1 dicembre (Serie A)

Inter-Parma, 6 dicembre (Serie A)

Bayer Leverkusen-Inter, 10 dicembre (Champions League)

Lazio-Inter, 16 dicembre (Serie A)

Inter-Udinese, 19 dicembre (Coppa Italia)

Inter-Como, 23 dicembre(Serie A)

Cagliari-Inter, 28 dicembre (Serie A)

News Inter, sarà un mese fondamentale

Basta osservare la caratura degli avversari per capire che dicembre sarà un mese veramente importante per i nerazzurri. L’Inter si gioca molto, sia in Champions League che in Serie A, senza dimenticare la Coppa Italia. Europa a parte, le partite più complicate sembrano essere quelle con Fiorentina e Lazio, ma nessuna vittoria sarà scontata.

Uscire da questo filotto con pochi punti potrebbe sancire un divario tra la squadra di Simone Inzaghi e le dirette concorrenti per lo Scudetto, Napoli su tutte, per questo motivo è necessario conquistare più vittorie possibili.