Inter, infortunio per Acerbi: l’esito degli esami

Dopo la rotonda e convincente vittoria per 0-5 contro il Verona nella tredicesima di campionato, l’Inter si prepara alla prossima sfida in programma domani sera contro il Lipsia e valida per la quinta giornata di Champions League. Nerazzurri che dovranno fare a meno di Francesco Acerbi, fuori per infortunio contro la formazione veneta.

Dopo la goleada di Verona, l’Inter mette il focus sul match di Champions League contro l’RB Lipsia, sfida in programma domani alle 21:00 a San Siro e che potrebbe essere decisiva per il cammino europeo della squadra di Mister Inzaghi. Una partita da provare a vincere, senza però il contributo di Acerbi che sarà out per la partita contro la squadra tedesca.

Inter, esami per Acerbi dopo l’infortunio: elongiazione alla coscia destra. Il centrale salta Lipsia e Fiorentina. Rientro tra Parma e Leverkusen

Il difensore classe 1988 si è infatti dovuto fermare al minuto 15 del primo tempo del match di sabato pomeriggio contro il Verona, dove era partito titolare. Un fastidio muscolare che ha costretto il centrale nerazzurro alla sostituzione immediata. I primi riscontri avevano evidenziato una contrattura ai flessori della coscia destra, un problema muscolare poi evidenziato dagli esami strumentali svolti questa mattina dal giocatore.

Acerbi ha infatti rimediato un’elongiazione al bicipite femorale della coscia destra, come riportato dal comunicato ufficiale del club. Uno stop non grave, ma che mette out il difensore per la sfida di domani sera contro il Lipsia e anche per quella di domenica 1 dicembre in campionato contro la Fiorentina al Franchi. Possibile stop di almeno due settimane per il giocatore, che potrebbe rientrare per la partita del 6 dicembre contro il Parma o più possibilmente per la sfida con il Bayer Leverkusen del 10 dicembre in Champions.