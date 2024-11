Inter-Lipsia: dove vederla, formazioni e pronostico

L’Inter sfida il Lipsia nella prossima giornata di Champions League in una partita fondamentale: ecco dove vederla, le probabili formazioni, il pronostico e altro ancora.

Inter-Lipsia: dove vederla in TV e in streaming

I nerazzurri vogliono proseguire nel sogno Champions e per farlo dovranno ottenere il pass per superare la prima fase della competizione. La prossima giornata sarà quindi fondamentale e la partita con il Lipsia si prospetta imperdibile, ecco dove vederla in TV.

Si potrà seguire la grande notte europea dell’Inter in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Non sarà possibile seguire la partita in chiaro, mentre in streaming la partita verrà trasmessa su Sky GO e NOW.

Dove vedere Inter-Lipsia in TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport.

Dove vedere Inter-Lipsia in streaming: Sky GO, NOW.

Probabili formazioni di Inter-Lipsia

Buone notizie per Simone Inzaghi che recupera Calhanoglu e Lautaro Martinez, entrambi disponibili per la prossima partita di Champions League. Inzaghi confermerà il 3-5-2 e si affiderà al miglior 11 a sua disposizione. In porta ci sarà ovviamente Sommer, davanti allo svizzero, la difesa sarà composta da Pavard, De Vrij e Bastoni.

Sulla banda di destra Dumfries è in vantaggio su Darmian, mentre a sinistra torna dal primo minuto Dimarco. In mezzo al campo, il turco sarà in cabina di regia, al suo fianco ancora spazio a Barella e Mkhitaryan. In avanti, ritorna la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez, Correa torna in panchina.

Rose risponde con un solido 4-4-2. Tra i pali del Lipsia ci sarà Gulacsi, davanti a lui spazio a Henrichs a destra, Geertruida a sinistra e Orban e Klostermann al centro della retroguardia. Il duo di centrocampo sarà composto da Haidara e Kempl, mentre sulle bande fiducia nella corsa di Nusa e Baumgartner. In avanti, largo alla qualità di Openda e Sesko.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Henrichs, Orban, Klostermann, Geertruida; Nusa, Haidara, Kampl, Baumgartner; Openda, Sesko. Allenatore: Rose.

Inter-Lipsia, il pronostico

I nerazzurri stanno impressionando tutti in Europa e avranno il vantaggio di giocare in casa. Hanno recuperato Calhanoglu e Lautaro Martinez e quindi la pericolosità è aumentata di molto. Per questi motivi, secondo le agenzie di scommesse, l’Inter parte ampiamente favorita.