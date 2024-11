Inter, verso il Lipsia: Inzaghi recupera due big per la Champions

Dopo il roboante successo per 0-5 contro il Verona in campionato, l’Inter è subito tornata al lavoro in vista dell’impegno in programma martedì sera contro l’RB Lipsia, e valido per la quinta giornata della Champions League 2024/2025.

L’Inter è ripartita alla grande dopo la sosta, con i nerazzurri che hanno travolto per 5-0 il Verona al Bentegodi e si sono presi la vetta della classifica in collborazione con l’Atalanta a quota 28 punti. In attesa della risposta del Napoli impegnato oggi con la Roma, la squadra di Inzaghi si prepara alla sfida di Champions League contro i tedeschi del Lipsia e che potrebbe avvicinare ancora di più l’Inter verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Inter, focus sul Lipsia in Champions: buone notizie per Inzaghi. Tornano in gruppo Lautaro e Calhanoglu, Acerbi out

I nerazzurri hanno raccolto finora 10 punti nelle prime quattro giornate della nuova Champions League e sono attualmente dentro le prime otto della classifica. Un successo contro la squadra tedesca come detto alzerebbe le possibilità di un passaggio diretto alla fase successiva senza passare dal turno dei Play off. Una partita importante, dove l’Inter ritrova due titolarissimi. Come riportato da Sky Sport, i nerazzurri hanno recuperato sia Lautaro Martinez che Hakan Calhanoglu con entrambi i giocatori che hanno lavorato in gruppo nell’allenamento odierno.

L’attaccante argentino era rimasto out nella partita di ieri contro il Verona a causa di un attacco influenzale, mentre il centrocampista turco era rimasto precauzionalmente a riposo dopo il fastidio muscolare all’adduttore della coscia sinistra rimediato durante la sosta Nazionali. Entrambi saranno a disposizione di Inzaghi per martedì sera, con il tecnico nerazzurro che però deve rinunciare a Francesco Acerbi.

Acerbi salta il Lipsia. Previsti domani gli esami del difensore

Il difensore italiano si è infatti infortunato nei primi minuti della sfida contro il Verona ed è stato costretto ad uscire dal campo venendo sostituito da de Vrij. Un problema muscolare per il centrale nerazzurro, che ha rimediato una contrattura ai flessori della coscia destra. Sicuramente out per la Champions, nella giornata domani Acerbi svolgerà gli esami strumentali per capire entità dell’infortunio e tempi di recupero, con il difensore che potrebbe anche saltare la trasferta di Firenze in campionato di domenica prossima.