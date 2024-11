Inter, infortunio per Acerbi: il difensore out con il Verona

Brutte notizie in casa Inter, con i nerazzurri impegnati in questi minuti nella sfida di campionato contro il Verona al Bentegodi. La squadra di Inzaghi costretta a rinunciare ad Acerbi dopo pochi minuti dall’inizio della sfida.

Non inizia nel migliore dei modi la partita dell’Inter contro il Verona, con i nerazzurri costretti alla prima sostituzione obbligata. Problema muscolare per Francesco Acerbi, con il difensore italiano partito titolare nella formazione schierata da Simone Inzaghi.

Inter, infortunio per Acerbi: problema muscolare per il difensore nel match con il Verona

Subito una tegola in casa Inter, che dopo i forfait di Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, è costretta a rinunciare ad un altro titolare. Infortunio muscolare per Acerbi, che ha avvertito un problema nei primi minuti di gioco della sfida con il Verona. Il difensore si è poi accasciato a terra chiedendo la sostituzione e venendo immediatamente rilevato da de Vrij. Non il primo infortunio stagionale per il difensore, che era rientrato da titolare nella scorsa sfida contro il Napoli dopo il problema occorso al flessore della coscia sinistra nel match del 20 ottobre contro la Roma. Attesa per gli esami strumentali dei prossimi giorni che chariranno entità dell’inforunio e tempi di recupero per Acerbi.

Secondo quanto riportato da DAZN, Acerbi avrebbe rimediato una contrattura ai flessori della coscia destra.