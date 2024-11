Verona-Inter, Inzaghi: “Contento per Correa e per i ragazzi”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Verona-Inter, match vinto 0-5 dai nerazzurri e valido per la tredicesima giornata di campionato.

Un pomeriggio tranquillo per l’Inter, che asfalta il Verona per 5-0 e si porta momentaneamente in vetta alla classifica a quota 28. Scelte premiate di Mister Inzaghi, che ha ritrovato un Correa in gran forma con l’attaccante argentino autore del gol che ha aperto le marcature e di due assist. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico nerazzurro.

Verona-Inter, le parole di Inzaghi dopo la vittoria: “I ragazzi hanno fatto una partita seria. Correa? Io sapevo le sue qualità, meritava di giocare. Ora pensiamo al Lipsia”

“Per quanto riguarda Correa, io lo conosco bene. Si sta allenando bene dall’inizio della stagione. Poi è chiaro che la concorrenza è grande in attacco, però già nella partita contro la Roma era entrato bene. Dovevo scegliere chi far giocare assieme a Thuram. Abbimo perso Lautaro per l’influenza, ma avrebbe comunque iniziato Correa“.

“Sono contento della prestazione de ragazzi. Hanno fatto una partita seria che abbiamo dovuto preparare solo 48 ore“.

“Il passare a quatro può essere una soluzione. Nel secondo tempo avevo bisogno di far rifiatare qualcuno come Barella e Bastoni, che avevano fatto 180 minuti in Nazionale. Siamo riusciti a vincere un partita importante in modo ottimo. Acerbi è uscito per precauzione. Ha chiesto al cambio per un problema al flessore, ma de vrij è entrato benissimo“.

“Io penso che abbia fatto grandi cose Thuram. Quest’anno è migliorato in fase di realizzazione. Oggi ha fatto benissimo dopo una partita dispendiosa con la Francia. Ha fatto una partita di grande attenzione e si è tolto grandi soddisfzioni come i compagni“.

“Per centrare gli ottavi di finale di Champions League ci mancano 7-8 punti. Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto 10 punti in 4 giornate. Adesso affrontiamo le due tedesche che hano fatto grandi cose. Ora dobbiamo farci trovare pronti contro il Lipsia, che è secondo in Germania. Cercheremo di fare una grande partita contro un’ottima squadra“.