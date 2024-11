Verona-Inter 0-5, manita al Bentegodi: nerazzurri in vetta

L’Inter vince 0-5 contro il Verona nel match valido per la tredicesima giornata di campionato. Tutto estremamente facile per i nerazzurri, che dilagano al Bentegodi contro gli scaligeri e si portano a quota 28 in classifica, salendo momentaneamente al primo posto. Partita chiusa nel primo tempo grazie alla marcatura iniziale di Correa, la doppietta di Thuram e ai sigilli di de Vrij e Bisseck.

L’Inter riparte bene dopo la sosta Nazionali e ritrova i 3 punti che permettono alla formazione di Simone Inzaghi di portarsi provvisoriamente al primo posto in classifica. Goleada con cinque gol al Verona nell’anticipo della tredicesima, in una partita che ha visto i nerazzurri molto cinici e super abili a sfruttare le occasioni. In gran spolvero Mrcus Thuram, che sale a quota 9 in campionato e da segnalare l’ottima prova di Joaquin Correa, schierato titolare a sorpresa da Inzaghi e che ha ripagato con un gol e due assist. Notizia negativa l’infortunio muscolare occorso ad Acerbi.

Verona che si schiera molto difensivo con un 3-5-2 molto stretto a provare a schermare la manovra dell’ Inter e poi provare la ripartenza con il recupero palla e il pressing sulla prima costruzione nerazzurra. La prima occasione della partita è per il Verona. Minuto 5 colpo di testa di Daniluc: presa non sicura di Sommer, che però si salva ed evita guai. Altro rischio per l’Inter poco dopo. I nerazzurri vengono sorpresi da un lancio in profondità della difesa veneta, Tchatchoua ha spazio e si invola in area: servizio poi per Tengstedt che quasi a botta sicura colpisce però la traversa salvando l’Inter. Minuto 8 risponde l’Inter: rimessa lunga di Darmian che pesca in area Correa: colpo di testa del Tucu nell’area piccola che Montipò è costretto ad alzare sopra la traversa.

Nerazzurri iper cinici. Funziona la connessione Correa-Thuram. Stupisce il Tucu, ma c’è la tegola Acerbi

Al minuto 17 alla prima occasione utile l’Inter trova il gol. De vrij (entrato al posto dell’infortunato Acerbi) ha spazio per avanzare sulla trequarti, giocata poi di Thuram in combinazione e che trova Correa al limite dell’area: Il Tucu da pochi passi beffa Montipò con un tocco sotto e regala lo 0-1 per i nerazzurri. Inter super cinica che al 22′ raddoppia. Giocata di Correa, che pesca in profondità Marcus Thuram. L’attaccante francese si invola da solo verso l’area, supera Montipò e deposita a porta vuota lo 0-2. Tre minuti più tardi e Thuram si ripete. Scompenso difensivo del Verona, che regala ancora spazio in profondità al fancese: lancio di Bastoni a cercare il 9 nerazzurro che segna un gol copia-incolla al precedente. 0-3 per l’Inter in meno di mezzora.

Verona che dopo la furia iniziale si è ovviamente spento sui colpi ravvicinati dell’Inter, e con i nerazzurri che al 32′ fanno il poker. Azione offensiva nerazzurra con Asllani che mette subito in mezzo all’area: arrivo a rimorchio di de Vrij che con un bel colpo di prima col destro che trafigge Montipò per lo 0-4. Nerazzurri dilaganti e che al 41′ trova addirittura lo 0-5. Azione centrale dell’Inter, palla dentro per Correa che tocca per Bisseck: il difensore regge il contrasto fisico con Dawidowicz e in girata batte Montipò per lo 0-5.

Ripresa di totale amministrazione. Esordio in campionato per Buchanan

Cambio all’intervallo per l’Inter, con Inzaghi che toglie Barella e inserisce Zielinski a centrocampo. Inizio ripresa e subito nuova occasione da gol per l’Inter. Combinazione lunga sulla sinistra tra Carlos Augusto e Bastoni. Il difensore mette in mezzo all’area e trova l’inserimento in area di Zielinski che colpisce col destro ma trova la bella risposta di Montipò. Partita chiaramente in archivio e che permette all’Inter di abbassare i ritmi e gestire con tranquillità il possesso palla nel secondo tempo. Altri cambi per l’Inter all’ora di gioco: fuori Thuram e Bastoni e dentro Arnautovic e Frattesi, e con i nerazzurri che passano ad una sorta di 4-3-1-2 con Mkhitaryan ad agire come trequartista. Ultimo cambio per l’Inter al 75′ con l’esordio stagionale in campionato per Buchanan al posto di Carlos Augusto. Finisce così. L’Inter batte 0-5 il Verona e ritorna alla vittoria in campionato dopo il pari contro il Napoli.