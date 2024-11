Correa e il riscatto in Verona-Inter: la prestazione che può cambiare tutto

Joaquin Correa è stato l’osservato speciale nella sfida del Bentegodi, ma ha risposto ai dubbi con una prova eccezionale. Nel travolgente successo dell’Inter sul Verona, il Tucu è stato il protagonista assoluto: un gol e due assist, tra cui uno spettacolare di tacco per Bisseck, hanno mostrato nuovamente il talento che lo aveva portato a Milano.

La fiducia di Inzaghi ripagata

La scelta di Simone Inzaghi di schierare Correa titolare ha inizialmente destato scetticismo (anche sui social), ma l’argentino ha dimostrato di meritare l’occasione ed ha premiato totalmente la scelta del tecnico nerazzurro. Prima di questa gara, aveva totalizzato appena 38 minuti in tutta la stagione, e sembrava oramai ai margini del progetto nerazzurro.

Questa prestazione potrebbe rappresentare inevitabilmente una svolta per l’argentino, rendendolo una risorsa preziosa nelle rotazioni offensive dell’Inter. Dare continuità a queste prestazioni aumenterebbe le opzioni di Inzaghi in attacco, il quale ha necessità di fare rotazione tra i vari impegni di Serie A e Champions League.

Contratto in scadenza e un futuro da scrivere

A meno di sei mesi dalla scadenza del suo contratto, l’esperienza di Correa all’Inter sembra destinata a concludersi. Ma l’argentino ha dimostrato di poter concludere in bellezza una carriera nerazzurra finora altalenante.

Le sue qualità tecniche sono indiscusse, ma i dubbi sull’affidabilità rimangono. La gara di Verona potrebbe però segnare un cambiamento di prospettiva, con Correa che sembra più determinato e concentrato rispetto al passato.

Correa, una nuova opzione per l’attacco nerazzurro

Se il Tucu riuscisse a mantenere continuità, rappresenterebbe una valida alternativa per l’Inter. Non solo per aggiungere numeri, ma anche per caratteristiche tecniche utili al gioco di Inzaghi. La sfida ora sarà mantenere questo livello nelle prossime partite.

La sua brillante prestazione contro il Verona potrebbe cambiare il suo destino, trasformandolo da esubero a risorsa fondamentale. Ma solo il tempo dirà se il Tucu saprà riscrivere il finale della sua storia con l’Inter.