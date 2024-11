Verona-Inter, le formazioni ufficiali del match

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Verona-Inter, match in programma alle 15:00 allo stadio Marcantonio Bentrgodi e valido per la tredicesima giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Paolo Zanetti e Simone Inzaghi.

Tutto pronto per Verona-Inter, partita che apre il tredicesimo turno di campionato. I nerazzurri vogliono ripartire nel modo corretto dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli prima della sosta Nazionali. Per i nerazzurri l’occasione importante di issarsi in vetta alla classifica e in attesa poi dei risultati delle rivali, con gli uomini di Inzaghi al momento quarti a quota 25 punti. Di fronte un Verona in crisi e che viene da quattro sconfitte nelle ultime cinque di campionato e si trova al quattordicesimo posto a 12 punti.

Verona-Inter, le formazioni ufficiali: chance per Correa da titolare. Carlos Augusto torna e fa rifiatare Dimarco. Zanetti lascia fuori Lazovic e Suslov

Rosa quasi al completo per l’Inter, che però deve rinunciare ad Hakan Calhanoglu e a Lautaro Martinez. Il centrocampista turco è ancora alle prese con il problema muscolare alla coscia sinistra rimediato in Nazionale, mentre l’attaccante è out per febbre. Scelte non comuni per Inzaghi, che opera un turnover moderato anche in vista della sfida Champions di martedì col Lipsia. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bisseck, Acerbi e Bastoni. A centrocampo Carlos Augusto, Mkhitaryan, Asllani, Barella e Darmian. In attacco assieme a Thuram ci sarà Joaquin Correa, alla prima presenza da titolare in stagione.

Il Verona senza gli indisponibili Cruz, Frese e Duda si schiera col 4-2-3-1 con Montipò in porta, difesa con Daniluc, Magnani, Dawidowicz e Tchatchoua. Serdar e Belahyane in mediana, in attacco Harroui, Bradaric e Mosquera a supporto di Tengstedt. Panchina per Lazovic e Suslov.

Le formazioni ufficiali

VERONA (4-2-3-1): Montipò, Daniluc, Magnani, Dawidowicz, Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Harroui, Bradaric, Mosquera, Tengstedt.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Bisseck, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Darmian, Correa, Thuram.