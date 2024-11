Inter, verso il Verona: la probabile formazione nerazzurra

Quasi tutto pronto per il ritorno in campo dell’Inter, che oggi alle 15:00 sfida il Verona al Bentegodi nel match che apre la tredicesima giornata di campionato. I nerazzurri puntano a mettere nuova pressione al Napoli capolista e cercano i 3 punti contro gli scaligeri dopo il pari nello scontro diretto di due settimane fa.

Riparte la Serie A dopo la pausa per le Nazionali in un sabato entusiasmante che vedrà di scena tre partite. Ad inaugurare la giornata sarà l’Inter, con gli uomini di Inzaghi che saranno impegnati nella trasferta contro il Verona. Nerazzurri attualmente quarti in classifica a quota 25 punti e a-1 dal primo posto e che con una vittoria oggi possono ambire a prendersi almeno provvisoriamente, la vetta del campionato.

Inter, sfida al Verona: Inzaghi senza Calha e Lautaro sceglie il turnover. Conferme totali per Correa assieme a Thuram

Una partita da non sbagliare per l’Inter, che in stagione ha già perso qualche punto di troppo contro le cosiddette piccole e che non vuole perdere terreno sul Napoli, che sarà impegnato domani alle 18:00 contro la Roma. Rosa quasi al completo per Simone Inzaghi, che però deve rinunciare a due elementi fondamentali come Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez. Il centrocampista turco non ha pienamente recuperato dal fastidio muscolare alla cosci sinistra avvertito con la Turchia durante la sosta, mentre il centravanti argentino è rientrato a Milano nella mattinata di oggi a causa di un forte attacco di febbre.

Scelte a sorpresa per Inzaghi, che al netto delle due assenze ha scelto di operare un turnover moderato per far rifiatare alcuni titolarissimi e gestire le forze in vista dei prossimi impegni. Inter che si schiererà col 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bisseck, Acerbi e Bastoni. A centrocampo torna titolare dopo l’infortunio di metà ottobre Carlos Augusto che rileva Dimarco a sinistra, mediana con Mkhitaryan, Asllani e Barella e con a destra Darmian preferito a Dumfries. In attacco assieme a Marcus Thuram ci sarà Joaquin Correa, con Taremi (non al meglio) e Arnautovic come alternative offensive dalla panchina.

La probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Bisseck, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Darmian, Correa, Thuram.