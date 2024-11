Inter, Lautaro out col Verona: allarme attacco per Inzaghi

Tra poche ore i nerazzurri tornano in campo in vista della sfida in programma oggi alle 15:00 contro il Verona e valida per la tredicesima giornata di campionato. Problema dell’ultima ora per Lautaro Martinez, che non sarà a disposizione dell’Inter per la trasferta del Bentegodi.

Oggi ritorna finalmente il campionato dopo la sosta Nazionali e ad aprire la tredicesima di Serie A sarà l’Inter, con i nerazzurri impagnati in trasferta contro il Verona. Per gli uomini di Simone Inzaghi l’occasione di prendersi almeno provvisoriamente la vetta della classifica e in attesa dei risultati delle rivali. Rosa quasi al completo per i Campioni d’Italia in carica, che però per il match contro la formazione di Paolo Zanetti devono rinunciare a due titolarissimi.

Inter, Lautaro KO. Il Toro non al meglio salta il Verona. Si riducono le scelte offensive di Inzaghi

L’assenza già nota da qualche giorno è quella di Hakan Calhanoglu, con il centrocampista che non ha recuperato dal fastidio muscolare all’adduttore della coscia sinistra rimediato con la Turchia durante la sosta. Il regista non è stato convocato per oggi e si proverà a recuperarlo per la partita di martedì in Champions League contro il Lipsia. Il forfait dell’ultima ora è però quello di Lautaro Martinez: attacco febbrile per l’attaccante argentino, che nella mattinata odierna è già stato fatto rientrare a Milano e non sarà quindi a disposizione di Mister Inzaghi.

Il Capitano nerazzurro non sarebbe comunque partito titolare contro il Verona, con l’Inter che dovrebbe schierare in attacco la coppia formata da Thuram e da Correa, ma un’assenza comunque di peso e che toglie un’alternativa offensiva ad Inzaghi dalla panchina, che ora può disporre solo di un Taremi non al top dopo gli impegni con l’Iran e di Marko Arnautovic.