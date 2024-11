Verona-Inter, Inzaghi vara il turnover? Scelte a sorpresa

Nerazzurri al lavoro in vista della partita in programma domani alle 15:00 al Bentegodi, con l’Inter che sarà ospite del Verona nel match valevole per la tredicesima giornata di campionato. Possibili scelte a sorprese di Mister Inzaghiper la sfida contro i veneti.

Ore di vigilia per l’Inter, che dopo la sosta per le Nazionali torna in campo per aprire il turno numero 13 della Serie A. Nerazzurri in trasferta contro il Verona, in una partita che per qualche ora può regalare la vetta solitaria agli uomini di Simone Inzaghi, attualmente quarti in classifica a 25 punti e a-1 dal primo posto.

Verona-Inter, Inzaghi pronto a sorprendere: cambi in difesa e a centrocampo. e salgono le quotazioni di Correa in attacco

Un match importante e da non fallire per non perdere la scia del Napoli capolista e per ritrovare subito i tre punti dopo il pari nello scontro diretto di quasi due settimane fa. Rosa quasi al completo per l’Inter, che dovrà rinunciare al solo Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è ancora alle prese con il problema muscolare alla coscia sinistra occorso con la sua Nazionale, e non sarà a disposizione per domani.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Inzaghi starebbe pensando a qualche scelta a sorpresa per la partita contro il Verona. Un turnover ragionato per far ruotare le forze e pensare anche alla delicata sfida di martedì sera in Champions League contro il Lipsia.

Cambi in ogni reparto per il tecnico nerazzurro, che potrebbe schierare il classico 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa Bisseck è in avanti su Pavard assieme ad Acerbi e Bastoni. Cambi sulle fasce dove Darmian è favorito su Dumfries a destra, con Carlos Augusto in vantaggio su Dimarco a sinistra. In mediana confermati Barella e Mkhitaryan, con Asllani a rilevare Calhanoglu. Attenzione alle scelte in attacco, dove l’unico sicuro di una maglia pare essere Marcus Thuram. Poi sfida a tre per l’altro slot offensivo, dove nelle ultime ore sono salite di tanto le quotazioni di Joaquin Correa, in vantaggio sui colleghi di reparto Lautaro, Arnauatovic e Taremi.

La probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Darmian, Thuram, Correa.