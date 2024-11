Formazioni Verona-Inter, Inzaghi si gioca la carta Correa: le ultime (Photo by Fabrizio Corradetti / LaPresse)-interdipendenza.net

Ci sono importanti novità sulle formazioni di Verona-Inter, soprattutto per quanto riguarda i nerazzurri con Simone Inzaghi che potrebbe effettuare una mossa a sorpresa. Correa avrà una chance dal primo minuto?

Formazioni Verona-Inter, Correa sostituisce Lautaro

Nonostante il progetto della società meneghina non preveda, almeno per il momento, il rinnovo di contratto di Correa, Simone Inzaghi sta pensando di dargli una chance nella prossima partita di campionato. Lautaro Martinez deve smaltire le fatiche accumulate durante la sosta per le Nazionali e quindi il tecnico piacentino lo farà partire dalla panchina.

In un primo momento, i candidati favoriti per farne le veci erano Taremi ed Arnautovic, soprattutto il secondo dato che l’iraniano è rientrato tardi a Milano dal ritiro, ma ora le carte in tavola sono repentinamente cambiate. Correa avrà quindi un’occasione importante, quella di dimostrare di meritare più spazio e al contempo farsi notare da altre squadre.

Infatti, il mercato di gennaio è vicino e se il suo utilizzo continuasse a essere così centellinato non sarebbe da escludere anche una sua partenza anticipata. Per quanto riguarda il presente, c’è sicuramente curiosità di valutarne lo stato di forma e come può incidere una volta schierato dall’inizio.

Correa e Thuram, una coppia mobile e di qualità

Rispetto ad Arnautovic, Correa è un giocatore con caratteristiche più simili a quelle di Lautaro Martinez. Sa agire all’interno dell’area di rigore, certo, ma sa anche muoversi incontro creando spazio tra le linee e alle spalle delle difese avversarie.

Ecco che quindi con Thuram potrebbe formare una coppia funzionale e utile per scalfire la retroguardia del Verona, non esattamente irreprensibile. La speranza è che riesca magari anche a trovare la via del gol, così da sbloccarsi e da giocare con più continuità.

In ogni caso, il messaggio di Simone Inzaghi è chiaro: nella sua rosa, in questo momento, tutti sono utili, soprattutto quando ad aspettare l’Inter c’è un filotto di partite molto impegnativo.