Arnautovic scalpita per una maglia da titolare con il Verona: è la sua occasione? (Photo by Spada/LaPresse)-interdipendenza.net

Arnautovic potrebbe avere una chance dal primo minuto nella prossima partita di campionato contro il Verona. Ecco l’idea di Simone Inzaghi e perché potrebbe sostituire Lautaro Martinez.

Arnautovic scalpita, titolare con il Verona?

Sono ore di riflessione per Simone Inzaghi, intento a pensare alla formazione da schierare nella 13^ giornata di Serie A. Il tecnico piacentino deve fare i conti con i tanti giocatori che sono stati impegnati con la maglia della Nazionale, oltre che con le condizioni di Calhanoglu, in ripresa dall’infortunio.

È proprio per via della sosta che Arnautovic potrebbe avere l’occasione di partire dal primo minuto contro il Verona. Infatti, l’austriaco è stato uno dei primi a fare ritorno ad Appiano Gentile e quindi è uno dei più freschi. Lautaro Martinez, come si sapeva, è tornato tardi e dopo un lungo viaggio, ecco che potrebbe accusare un po’ di stanchezza fisica.

I nerazzurri saranno poi impegnati in settimana in Champions League e pochi giorni dopo tocca nuovamente al campionato. Insomma, è fondamentale gestire le energie e per questo Inzaghi deve fare le dovute valutazioni.

Marcus Thuram sarà sicuramente un titolare nell’attacco nerazzurro, ma potrebbe non fare coppia con l’argentino. In questo contesto, i nomi per sostituirlo sono principalmente 2: Arnautovic e Taremi. Anche la punta iraniana è però tornata di recente dal ritiro con la Nazionale e salgono quindi le quotazioni dell’austriaco.

Arnautovic non deve sprecare l’occasione

Arnautovic ha un attaccamento alla maglia fuori dal comune e per questo è entrato nel cuore di molti tifosi nerazzurri. Ciononostante, le sue prestazioni non sono andate di pari passo con la sua passione ed è quindi finito molto indietro nelle gerarchie, anche in virtù della concorrenza che è indubbiamente fortissima.

Per lui questa potrebbe essere l’occasione per riscattarsi e per dimostrare che nonostante l’età ha ancora molto da dare al club. Riuscirà a trovare la via del gol?