Lautaro Martinez escluso dai titolari in Verona-Inter? Le ultime notizie (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

Lautaro Martinez è rientrato dal ritiro con la sua Argentina, ma potrebbe accusare un po’ di stanchezza. Ecco che quindi Inzaghi ragiona e pensa se farlo partire titolare o tenerlo a riposo.

Lautaro Martinez, possibile riposo con il Verona

Lo splendido gol messo a segno contro il Perù ha sicuramente ridato morale a Lautaro Martinez, che con l’Inter non sta vivendo un periodo brillantissimo tanto da finire per la prima volta anche al centro delle critiche.

Il Toro è tornato in piena forma e ora tutte le avversarie possono iniziare a tremare. Dal ritiro con la Nazionale alla Serie A, però, c’è un abisso in termini di chilometri e la fatica potrebbe farsi sentire.

Considerato il tour de force in cui saranno impegnati i nerazzurri, Simone Inzaghi sta facendo in queste ore le dovute valutazioni. Schierarlo dall’inizio significherebbe rischiare di sfiancarlo e tra pochi giorni c’è la Champions League.

Forse avrebbe più senso tenerlo a riposo, per fargli smaltire la fatica in vista delle prossime partite, ma il tecnico piacentino ci sta ancora riflettendo. Il campionato è una priorità e l’argentino deve ritrovare il gol anche in questa competizione.

Ecco che quindi non si tratta solo di un discorso fisico, ma si devono valutare anche le componenti mentali e di motivazione.

Chi giocherebbe al posto di Lautaro

Se Simone Inzaghi dovesse decidere di tenere a riposo Lautaro Martinez, allora dovrebbe ovviamente pensare a chi schierare per sostituirlo. Partiamo dal nome più probabile, ovvero Taremi.

L’iraniano si candida per una maglia da titolare, ma anch’egli è tornato da poco dal ritiro con la Nazionale. Di conseguenza, anche Arnautovic scalpita e questa potrebbe essere per lui l’occasione del riscatto.

Resta invece improbabile la titolarità di Correa, ormai completamente fuori progetto e con un piede distante da Milano. Impossibile anche l’ipotesi di vedere Barella agire come in Nazionale, Inzaghi schiererà sicuramente un attaccante di ruolo.