Inter, senti Arnautovic: “I veri tifosi all’Inter mi vogliono bene”

Al termine della partita contro la Slovenia, Marko Arnautovic ha rilasciano alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset. Ecco che cos’ha detto a proposito del suo stato di forma e dei tifosi dell’Inter.

Arnautovic sui compagni di reparto: “Cerchiamo di aiutarci”

Marko Arnautovic non è la prima scelta di Simone Inzaghi e questo è ormai risaputo. Non sono minimamente in dubbio le sue qualità, ma deve fare i conti con una concorrenza più che agguerrita. È principalmente chiuso dalla coppia Lautaro-Thuram e i motivi sono più che ovvi.

Nonostante questo, non si risparmia né in allenamento né quando viene chiamato in causa, anche se solo per una manciata di minuti. L’austriaco è un grande professionista e non perde occasione per dimostrarlo, nonostante gli acciacchi fisici non gli manchino e le occasioni da sfruttare siano molto poche.

Il rapporto con i compagni è molto positivo e Arnautovic fa di tutto per contribuire: “Faccio tutto il possibile all’Inter per aiutare Lautaro, Thuram, Taremi e Correa. Siamo in 5, cerchiamo di aiutarci, io voglio il meglio possibile per l’Inter, che ora non è il meglio per me, però l’Inter è tutto. È la mia squadra e faccio di tutto per aiutare la mia squadra”. Ecco le parole dell’attaccante ai microfoni di Sportmediaset al termine della sfida con la Slovenia.

Una frecciatina ai tifosi nerazzurri

Il rapporto con i tifosi è in generale positivo, ma non mancano le critiche che gli piovono addosso sempre più di frequente. Arnautovic ha un’idea ben precisa in merito e non l’ha nascosta: “I tifosi che mugugnano contro di me? I veri tifosi all’Inter mi vogliono bene, io da quando ero andato via seguivo la squadra”.

Ha poi proseguito parlando della sua forma fisica e dei recenti infortuni che ne stanno condizionando la stagione: “Non è che voglio andare in campo e farmi male, è una cosa che dipende dal mio corpo, in tutta la carriera ho sempre giocato dall’inizio, ora gioco gli ultimi minuti ed è una cosa diversa per il mio corpo”.