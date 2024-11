Inter, l'infortunio di Calhanoglu diventa un caso: il centrocampista resta in Turchia (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

L’infortunio di Calhanoglu preoccupa l’Inter, ma nonostante questo non è arrivato il via libera da parte della Turchia per farlo tornare in Italia. Che cosa sta succedendo? Ecco le sue condizioni e la situazione attuale.

News Inter, l’infortunio di Calhanoglu spaventa i nerazzurri

La sosta per le Nazionali rischia di mietere una nuova ed ennesima vittima. L’infermeria dei nerazzurri si era appena svuotata ma ora l’infortunio di Calhanoglu rischia rovinare l’umore a Simone Inzaghi. Il centrocampista è uscito all’intervallo durante l’ultimo impegno con la Turchia e le sue condizioni hanno subito destato preoccupazione.

Ha sentito un fastidio nello stesso punto che lo aveva costretto di recente ai box per qualche settimana, di conseguenza era fondamentale procedere con cautela. La Federazione lo ha sottoposto agli esami strumentali, i quali non hanno evidenziato lesioni, ma è logico pensare che non prenderà parte alla prossima partita con il Montenegro.

Ad Appiano Gentile c’è preoccupazione, tutti conoscono l’importanza del play turco nello scacchiere del tecnico piacentino e la priorità è scongiurare un nuovo stop. Ecco perché l’Inter chiedeva un ritorno anticipato, ma la risposta della Turchia è stata sorprendente.

Calhanoglu non torna in Italia in anticipo, c’è il “no” della Turchia

Alla luce del recente infortunio, l’Inter aveva chiesto alla Turchia di far tornare Calhanoglu in anticipo. La richiesta è stata ascoltata, ma non è stata accolta. Il centrocampista rimarrà in ritiro con la Nazionale fino a mercoledì, poi farà ritorno a Milano.

Ovviamente, la speranza di Simone Inzaghi è quella che il giocatore venga tenuto a riposo per tutti i 90 minuti nella partita con il Montenegro, cosa che appare scontata oltre che necessaria. I nerazzurri saranno impegnati in un nuovo tour de force e devono poter contare su uno dei loro giocatori di punta.

Nel frattempo, non filtra particolare ottimismo per la sua presenza nella 13^ giornata di Serie A, potrebbe riposare e lasciare spazio a uno tra Asllani e Zielinski per poi tornare al 100% negli impegni successivi.