News Inter, Carlos Augusto è pronto al rientro: il brasiliano si è allenato in gruppo

Arrivano buone notizie dall’infermeria dell’Inter: Carlos Augusto è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile ed è quindi pronto al rientro. Ecco le sue condizioni e quando sarà a pieno regime.

Carlos Augusto è pronto al rientro, Inzaghi può sorridere

L’infortunio maturato durante la partita con lo Young Boys ha costretto Carlos Augusto ai box per alcune settimane, proprio mentre l’Inter era impegnata in un vero e proprio tour de force. Ora però arrivano ottime notizie, il brasiliano è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile e mette nel mirino le prossime gare dopo la sosta.

Una soluzione in più per Simone Inzaghi che potrà così concedere un po’ di riposo, laddove necessario, a Federico Dimarco costretto agli straordinari durante questo difficile periodo. Il suo rientro sarà appunto fondamentale per questo motivo, ma non solo.

Infatti, oltre a dare un’arma in più per la corsia di sinistra al tecnico piacentino, può essere schierato anche come braccetto di sinistra. Insomma, un jolly che rientra frequentemente nelle rotazioni dell’Inter e che è mancato molto in questo periodo.

L’ex Monza ha messo nel mirino la 13^ giornata di Serie A, quando l’Inter affronterà il Verona. La speranza è quella di vederlo in campo già in quell’occasione altrimenti il tutto si traslerebbe di pochi giorni.

Si svuota l’infermeria, pronti anche Buchanan e Palacios

Simone Inzaghi rischia di avere un “problema” di sovrabbondanza, infatti oltre al Carlos Augusto torna a disposizione anche Buchanan. L’esterno canadese è partito per gli impegni con la sua Nazionale, ma è pronto al suo rientro a dare una grossa mano alla squadra nerazzurra.

Infine, anche Palacios avrà modo di giocarsi le sue chance data la quantità d’impegni che dovranno affrontare i meneghini. La corsia di sinistra rischia d’intasarsi ma nessun problema: tutti loro sono giocatori molto versatili che possono occupare diverse posizioni. Insomma, daranno solo nuove opportunità a Inzaghi.