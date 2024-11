Inter, Barella torna in Azzurro: “La Nazionale mi è mancata”

Tempo di sosta per le Nazionali e come sempre l’Inter è una delle squadre che vede tra le sue fila il maggior numero di convocati in giro per il mondo. Tra questi c’è ovviamente Nicolò Barella, richiamato con l’Italia dopo le assenze per infortunio nelle pause di settembre e ottobre.

Dopo due giorni di pausa post big match contro il Napoli, in giornata odierna l’Inter è tornata al lavoro in vista dei prossimi impegni e con i nerazzurri che torneranno in campo sabato 23 novembre contro il Verona, nel match valevole per la tredicesima giornata di campionato. Un rientro senza ben 15 giocatori, tutti impegnati nelle rispettive Nazionali e con un ben quattro elementi a rappresentare l’Italia come Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi e a cui si è aggiunto il ritorno di Nicolò Barella, che aveva saltato le soste e le partite dei mesi precedenti per alcuni problemi fisici. Il centrocampista italiano è pronto a dare il suo contributo per le sfide di Nations League contro Belgio e Francia.

Inter, riecco Barella in Nazionale: “Ora sto bene e mi è mancato essere qui. Faccio i complimenti ai miei compagni per quello che hanno fatto. Ora voglio dare il mio contributo”

“Sicuramente la Nazionale mi è mancata. Ci sono dei compagni con cui sto e lavoro da tanti anni, per cui è come se non me ne fossi mai andato. Qualcuno l’ho anche sentito come i compagni di club e ora sto benissimo“.

“Li ringrazio e li faccio i complimenti per le bellissime partite che hanno fatto quando io non c’ero. Perché la situazione in cui ci eravamo lasciati l’ultima volta non è stata facile, soprattutto a livello mentale e loro hanno dimostrato grande forza“.

“Sono stati due giorni di allenamento ottimi, ho avuto belle sensazioni in campo e grande fiducia. Loro hanno dimostrato in campo che questa squadra sa fare molto bene, e io ora cercherò di reinserirmi e di dare il mio contributo se il Mister vorrà”.

“Diciamo che il Belgio è stato una delle mie vittime preferite, però ogni partita è una storia a sè. Logicamente se dovesse arrivare un gol o una buona prestazione sarò contento, ma come detto le scelte le fa il Mister e io mi farò trovare pronto in qualsiasi momento“.

“Sarà una partita difficile e non dobbiamo farci condizionare dall’andata. Prima dell’episodio dell’espulsione avevamo dominato, però giochiamo in casa loro e avranno voglia di dimostrare quanto sono forti. Speriamo possa essere una bella partita per i tifosi“.