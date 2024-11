Inter, c’è la sosta: i nerazzurri convocati dalle Nazionali

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli che ha chiuso la dodicesima giornata di campionato è tempo della sosta Nazionali di novembre per l’Inter, con come sempre molti giocatori nerazzurri convocati dalle rispettive Nazionali.

I nerazzurri hanno chiuso questo ciclo di partite non nel modo in cui speravano, con l’Inter che ha mancato il sorpasso in vetta alla clasifica e incappando nell’1-1 contro il Napoli in una partita con qualche rimpianto. Inter ora quarta in classifica a 25 punti e a -1 dai partenopei, che sono inseguiti anche dall’Atalanta, dalla Fiorentina e dalla Lazio tutte a 25.

Inter, i convocati dalle Nazionali: 15 i convocati nerazzurri. Confermato il poker italiano, Lautaro e Thuram con Argentina e Francia. Sorpresa Pavard

Per l’ultima sosta Nazionali del 2024 saranno ben 15 i giocatori nerazzurri chiamati all’impegno con la propria Nazionale, tra partite di Nations League e Qualificazioni ai Mondiali del 2026. L’Inter poi tornerà in campo tra poco meno di due settimane, con la sfida in trasferta contro il Verona e in programma sabato 23 novembre.

Si parte con la conferma del quartetto italiano, con Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Davide Frattesi chiamati in Nazionale dal CT Spalletti per le sfide di Nations League contro Belgio e Francia. Nonostante lo stato di forma non ottimale in nerazzurro, Lautaro Martinez resta un punto fisso della sua Argentina, con il Toro chiamato per le sfide contro Paraguay e Perù e valide per le qualificazioni Mondiali. Regolarmente chiamato con la Francia Marcus Thuram, che ritrova anche il compagno Benjamin Pavard. Dopo l’infortunio di Fofana del Chelsea, il CT Deschamps ha deciso di richiamare in Nazionale francese il difensore dell’Inter dopo le mancate convocazioni a settembre e ad ottobre.

Confermati Stefan de Vrij e Denzel Dumfries per l’Olanda, così come Hakan Calhanoglu con la Turchia, Piotr Zielinski con la Polonia, Kristjan Asllani con l’Albania, Mehdi Taremi con l’Iran e Marko Arnautovic con l’Austria. Torna in Nazionale dopo l’infortunio estivo anche Tajon Buchanan, chiamato dal suo Canada per la doppia sfida contro il Surimane nei quarti di finale di CONCACAF Nations League.

I convocati

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi (ITALIA)

Benjamin Pavard, Marcus Thuram (FRANCIA)

Stefan de Vrij, Denzel Dumfries (OLANDA)

Lautaro Martinez (ARGENTINA)

Hakan Calhanoglu (TURCHIA)

Piotr Zielinski (POLONIA)

Kristjan Asllani (ALBANIA)

Mehdi Taremi (IRAN)

Marko Arnautovic (AUSTRIA)

Tajon Buchanan (CANADA)