Inter-Napoli, il più deludente è proprio lui: ecco chi è il peggiore in campo (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

Inter-Napoli si è conclusa con il risultato di 1-1 ma non mancano le critiche verso alcuni interpreti. Uno in particolare è risultato essere il peggiore in campo ed è proprio il giocatore che non ci si aspetta, ecco di chi stiamo parlando.

Inter-Napoli, Lautaro Martinez è il peggiore in campo

C’erano aspettative altissime per Inter-Napoli, il big match della 12^ giornata che poteva consegnare la vetta della classifica ai nerazzurri in caso di vittoria. Nonostante la buona prova, però, alla fine la partita si è conclusa con il risultato di 1-1.

McTominay ha aperto le marcature su un episodio, Calhanoglu ha trovato il gol del pareggio con un siluro da fuori per poi sbagliare il rigore che poteva essere decisivo. Insomma, alla fine i partenopei hanno mantenuto la vetta della classifica con 26 punti mentre a seguire, a una sola lunghezza di distanza, ci sono Inter, Atalanta, Lazio a Fiorentina.

Le inseguitrici ne hanno approfittato, i meneghini invece no. Per lunghi tratti della sfida è sembrata un’esercitazione di attacco contro difesa, con i nerazzurri che a più riprese hanno monopolizzato la metà campo avversaria. A spuntarla, però, è stata la retroguardia del Napoli che ha letteralmente annichilito gli attaccanti dell’Inter.

La stampa non a dubbi su chi sia il peggiore in campo ed è proprio il giocatore di punta della rosa di Simone Inzaghi: Lautaro Martinez. L’attaccante argentino non riesce a incidere, stretto nella morsa di Buongiorno e Rrahmani che vincono praticamente tutti i duelli.

Fioccano quindi le insufficienze per lui su tutte le maggiori testate giornalistiche e a dire la verità non si può che essere d’accordo.

News Inter, Lautaro e Thuram falliscono nel big match

È la notizia del giorno per quanto riguarda l’Inter: Thuram e Lautaro Martinez hanno contemporaneamente fallito nella partita più importante. L’argentino è sembrato spento, poco incisivo e spesso poco convinto. Rrahmani è stato un avversario temibilissimo, ma non è stato l’unico.

In totale, sono 13 i palloni persi dal Toro nel corso della partita a fronte di una sola conclusione verso la porta di Meret. Troppo poco per un giocatore della sua caratura e infatti è arrivata anche la sostituzione. Non solo lui però, anche Thuram non è riuscito a incidere e alla fine l’attacco dei meneghini è risultato sterile.