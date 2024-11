Calhanoglu sbaglia il rigore con il Napoli: "Prima o poi doveva succedere" (Photo by Spada/Lapresse)interdipendenza.net

L’Inter trova solo un pareggio contro il Napoli nel big match della 12^ giornata e il protagonista della serata è senza dubbio Calhanoglu. Un gol e un rigore sbagliato per lui, Inzaghi perde una certezza?

Calhanoglu segna, ma sbaglia il rigore: il focus

In questo eterno filotto di partite l’Inter ha dovuto fare a meno per lunghi tratti di uno dei suoi giocatori di punta: Calhanoglu. Il centrocampista turco è mancato tantissimo ai nerazzurri, ma ora finalmente è tornato a pieno regime e si è subito dimostrato protagonista anche nella partita contro il Napoli.

Le due squadre si giocavano la vetta della classifica, insidiata ora anche da altre pretendenti tutte racchiuse in pochissimi punti, ma alla fine nessuna delle due è riuscita a spuntarla.

I partenopei vanno in vantaggio grazie alla rete di McTominay, ma Calhanoglu riesce a pareggiare con un siluro da fuori area. L’arbitro concede un rigore ai nerazzurri e sul dischetto, ovviamente, si presenta proprio il centrocampista turco.

Contro ogni pronostico calcia sul palo sbagliando di fatto per la prima volta dagli undici metri in Serie A. La partita termina con il risultato di 1-1 e lui l’ha decisa, nel bene e nel male, con la personalità che solo i grandi giocatori possiedono.

Per Simone Inzaghi non cambia nulla, lui rimane ovviamente il rigorista designato e sicuramente si ritroverà a batterne nuovamente nel corso della stagione, con l’obiettivo di non fallire più.

Calhanoglu nel post-partita: “Mi dispiace aver sbagliato”

Al termine del big match, Calhanoglu si è presentato ai microfoni e ha parlato della partita della sua Inter, giudicandola positiva: “Con il Napoli abbiamo dominato la partita. Meritavamo di più ma abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo dato tutto e provato a vincere”.

Ha poi fatto un passaggio anche sul rigore sbagliato: “Mi dispiace aver sbagliato il mio primo rigore, sapevo che prima o poi sarebbe successo ma mi dispiace che sia successo nella sfida con gli azzurri”.

Insomma, rimane il rammarico di non essere riusciti a conquistare i tre punti nonostante l’ottima prestazione, anche perché l’occasione per ribaltare il match c’è stata ed era ghiottissima.