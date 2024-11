Inter-Napoli 1-1, Calhanoglu risponde a McTominay: nerazzurri restano a -1

L’Inter pareggia 1-1 contro il Napoli nel match valido per la dodicesima giornata di campionato. Finisce in parità il big match di San Siro, con i nerazzurri che mancano il sorpasso in vetta e restano a -1 dal primo posto e secondi a quota 24 assieme ad Atalanta, Fiorentina e Lazio. Partita equilibrata con il Napoli che passa avanti con McTominay, e nerazzurri che pareggiano con un gol capolavoro di Calhanoglu. Nella ripresa il centrocampista turco spreca il rigore della possiible vittoria.

Si chiude con un pari e con qualche amarezza la super sfida con il Napoli, con i nerazzurri che mancano l’occasione per andare da soli in vetta alla classifica. I partenopei resistono al primo posto a quota 26, e dietro di loro una schiera di inseguitrici a quota 25 tra cui l’Inter, attualmente quarta per peggior differenza reti rispetto ad Atalanta e Fiorentina.

Inter-Napoli 1-1, Calha capolavoro, ma poi sbaglia il rigore. Conte regge a San Siro e tiene la vetta. Male Lautaro e Thuram

Napoli che opera una parziale novità tattica e che si schiera 4-5-1 in fase di non possesso e con la squadra di Conte che è compatta a difendersi con due linee molto strette, atte a tarpare la fluidità di gioco dei nerazzurri.

Partenopei che attuano un piano tattico piuttosto preciso con un pressing medio alto a puntare al recupero palla e alla ripartenza veloce a sorprendere l’Inter. Nerazzurri invece che cercano con il possesso palla di aprire la compattezza difensiva della squadra ospite. Fase iniziale della partita dove è l’Inter a tenere il palleggio, con il Napoli che resta aggressivo in pressing a cercare il recupero del pallone e la dinamica del contropiede.

McTominay fredda i nerazzurri. Poi Calhanoglu pesca un gol incredibile

Minuto 15 arriva la prima azione pericolosa del Napoli. Lukaku riesce a proteggere palla e avvia l’azione dei partenopei. Anguissa allarga subito a sinistra per Kvaratskhelia: destro centrale bloccato da Sommer. Poco dopo c’è la prima sortita dei nerazzurri: sventagliata di Dimarco dall’altro lato per Dumfries, l’olandese premia poi l’inserimento di Pavard, con il difensore francese che entra in area, ma viene chiuso in maniera provvidenziale da Buongiorno al momento del tiro.

Al 23′ il Napoli passa in vantaggio alla prima occasione utile. Corner dalla sinistra di Kvaratskhelia, Rrahmani è libero di appoggiare per McTominay che da pochi passi anticipa Dumfries e tocca in porta trafiggendo Sommer per lo 0-1. Inter che fatica a produrre gioco, sia perché i nerazzurri vanno sotto ritmo e fanno poco movimento senza palla, e sia per merito del Napoli che grazie ad una grande compattezza in mezzo al campo riesce a schermare i meccanismi dell’Inter.

Minuto 36 errore enorme in costruzione di Calhanoglu che consegna palla a Lukaku a centrocampo: il belga serve poi Kvaratskhelia che viene chiuso in maniera decisiva da Acerbi al limite dell’area. Al 40′ bella azione dell’Inter con Barella che imbuca per Acerbi, colpo mancino del difensore murato da Meret che salva un gol. Al 43′ l’Inter trova il pareggio con un capolavoro individuale: gol straordinario di Calhanoglu che riceve sulla trequarti e scarica un destro clamoroso che fulmina Meret per l’1-1 con cui si chiude la prima frazione di gioco.

L’Inter cresce nella ripresa ma non basta: Calha manda sul palo il gol dei 3 punti. Il Napoli regge e resta a +1

Inter che parte bene nel secondo tempo e al 52′ sfiora il gol. Grande battuta di Dimarco col mancino di prima: palla che si stampa sul palo a Meret battuto. Nerazzurri più convinti ma anche imprecisi in fase decisiva e che sprecano qualche potenziale situazione importante. Minuto 60 Conte inserisce Lobotka al posto di Gilmour per dare maggiore ordine ed equilibrio alla propria mediana. Al 68′ ancora azione Inter: direttamente da fallo laterale Thuram spizza per Dimarco che posizionato lateralmente in area prova il mancino: Meret è pronto e manda in corner. Minuto 72 svolta della partita con Dumfries che anticipa Anguissa in area e viene toccato in area: calcio di rigore per l’Inter. Dagli 11 metri va Calhanoglu che però colpisce il palo e sbaglia il suo primo penalty con la maglia nerazzurra.

Al minuto 76 Conte un non ottimo Lukaku e inserisce Giovani Simeone. Triplice cambio per l’Iner all’81’ con gli ingressi di Taremi, Zielinski e Darmian per Thuram, Calhanoglu e Dimarco. Cambia ancora il Napoli all’83’ con l’ingresso di Ngonge per Politano. Ultimi cambi all’88’ per i nerazzurri: out Lautaro e Bastoni e dentro Arnautovic e de Vrij. Ultimo brivido finale per i nerazzurri con Simeone che riceve palla in area in pieno recupero, ma la sua girata col destro termina alta. Il big match di San Siro termina 1-1.